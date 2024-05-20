4 ay önce sinyalini vermişti! Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel boşanıyor - Son Dakika
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4 ay önce sinyalini vermişti! Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel boşanıyor

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Magazin camiasının örnek çiftlerinden gösterilen Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti, 14 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Zeynep Sever Demirel, 4 ay önce katıldığı programda ''Aşk geçici bir şey. İlk heyecanı, yoğun duyguları imkanı yok taşıyamazsın. Biz taşıyamadık'' itirafında bulunmuştu.

20.05.2024 10:40  Güncelleme: 10:54
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2009 Miss Belçika Güzellik Yarışmasında birinci olan ve 2010 yılında Atakaş Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile nikah masasına oturan Zeynep Sever Demirel, boşanma kararı aldı.

İŞLEMLERİ BAŞLATTI

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ikili, 2014 yılında Yade, 2017'de ise Yeda ismini verdikleri kızlarını kucaklarına aldı. Bir süredir yan yana görünmeyen ikili, yollarını ayırma kararı aldı. Sabah'ta yer alan habere göre, çift Hatay depremi öncesi boşanma kararı aldı ancak felaket nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı. Bir süredir evliliğinde kara bulutlar dolaşan Zeynep Sever Demirel, boşanma işlemlerinin başlatılması için harekete geçti.

4 ay önce sinyalini vermişti! Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel boşanıyor

4 AY ÖNCEKİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

4 ay önce Ceyda Düvenci'nin programına katılan Zeynep Sever Demirel, evliliği hakkında kafa karıştıran ifadeler kullanarak şunları söylemişti: "Aşk gerçekten bir duygudan ibaret ve geçici bir şey. İlk heyecanı, yoğun duyguları imkanı yok taşıyamazsın. Biz taşıyamadık! Realist tarafım ağır basıyor, ilk günkü heyecanı ararsan eğer, onun yerine başka bir şeyleri koymaya başlıyorsun. Ben öyle yaptım, muhtemelen Volkan da öyle yaptı."

"VOLKAN'LA ÇOK ZIT KARAKTERLERİZ"

"Biz Volkan'la çok zıt karakterde iki insanız, depreme kadar da çok daha zıt karakterde iki insandık. Volkan maddeseldir, ben maneviyimdir. Volkan çok konfor düşkünüdür, ben daha yeniliklere açık bir tipimdir, onun için konforumdan vazgeçebilirim. O mesela lüks sever ben daha her şeye açık bir tipimdir."

4 ay önce sinyalini vermişti! Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel boşanıyor
4 ay önce sinyalini vermişti! Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel boşanıyor
4 ay önce sinyalini vermişti! Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel boşanıyor
4 ay önce sinyalini vermişti! Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel boşanıyor
4 ay önce sinyalini vermişti! Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel boşanıyor
4 ay önce sinyalini vermişti! Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel boşanıyor

Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin 4 ay önce sinyalini vermişti! Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel boşanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 ay önce sinyalini vermişti! Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel boşanıyor - Son Dakika
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