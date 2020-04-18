18 Nisan 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

02:00 Kiralık Aşk

04:20 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:30 Çilek Kokusu

09:10 Sinema

09:20 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Kiralık Aşk

11:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Dizi

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Erkenci Kuş

18:30 Star Haber

20:00 Medcezir

20:00 Dizi

23:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan'a Doğru

23:30 Güzel Köylü