Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Ip Man 3
02:15 Yağmur: Kıyamet Çiçeği
04:15 Ip Man 3
04:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
05:15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
06:15 Sevcan'la Lezzet Yolunda
07:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Feryat
16:15 Tarkan Viking Kanı
18:45 Show Ana Haber
20:00 Eltilerin Savaşı
22:45 Eltilerin Savaşı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 18 Nisan 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika