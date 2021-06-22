18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayıp intihar etti - Son Dakika

Halk TV'ye bağlanmak sonu oldu! İşte SBK'nın nasıl yakalandığının perde arkası

Galata Kulesi'nin seyir terasına çıkıp bir süre etrafı izleyen 18 yaşındaki Osman Demir iddiaya göre bir anda kendini aşağı bıraktı. Beton zemine düşen Demir'i görenler hemen yardıma koşup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KALP MESAJINA RAĞMEN HAYATA DÖNDÜRÜLEMEDİ

Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, Demir'e uzun süre kalp masajı yaptı. Hayata döndürülemeyen Osman Demir daha sonra ambulansa alınarak hastane morguna kaldırıldı.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Soruşturma başlatan polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kule'den atlayıp hayatını kaybeden Osman Demir'in ailesinin bugün polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

18 YAŞINDAKİ GENCİN SON ANLARI KAMERAYA YAKALANDI

Cep telefonu kamerasıyla Kule'nin görüntüsünü çeken bir vatandaş, atlamadan saniyeler önce intihar eden kişinin son anlarını tesadüfen görüntüledi.