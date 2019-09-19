19 Eylül Gaziler Günü
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Şemdinli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilerin onuruna yemek programı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:30 Kaynak: AA
Şemdinli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilerin onuruna yemek programı düzenlendi.
Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğündeki yemeğin ardından İlçe Kaymakamı Yakup Güven, İlçe Belediye Başkanı Tahir Saklı ve beraberindeki heyetle Beşevler Mahallesi'nde yaşayan 105 yaşındaki Kore Gazisi Selim Gezer'i evinde ziyaret etti.
Gezer, ziyaretten dolayı Kaymakam Güven'e teşekkür etti.
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