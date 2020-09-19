19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Havsa ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Fatih Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Törene, gaziler, Süloğlu Kaymakamı ve Havsa Kaymakam Vekili Mehmet Faruk Kazdal, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Törenin ardından Kazdal, Balkan ve kurum amirleri, Milli Egemenlik Parkı'nda gazilerle sohbet etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 10:17 - Kaynak: AA
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