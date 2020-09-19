19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Ergani ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe merkezinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Nuri Umut Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Uzunbayır, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, Gaziler Derneği Başkanı Eyüp Turhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir Ernez, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kenan Taş, gaziler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.