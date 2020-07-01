1928 Bucaspor Kulübünden 2. Lig ve 3. Lig'in oynatılmaması kararına tepki - Son Dakika

1928 Bucaspor Kulübünden 2. Lig ve 3. Lig'in oynatılmaması kararına tepki

TFF 3. Lig 1. Grup'ta lider Serik Belediyespor'un 6 puan gerisinde play-off barajında yer alan 1928 Bucaspor'un kulüp başkanı Cihan Aktaş, liglerin oynatılmama kararıyla ilgili olarak, "2-3 takımın geleceğine bağlı olarak değil Türk futbolunun geleceğine yönelik karar verilmesini istiyoruz.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta lider Serik Belediyespor'un 6 puan gerisinde play-off barajında yer alan 1928 Bucaspor'un kulüp başkanı Cihan Aktaş, liglerin oynatılmama kararıyla ilgili olarak, "2-3 takımın geleceğine bağlı olarak değil Türk futbolunun geleceğine yönelik karar verilmesini istiyoruz." dedi.

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Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig'de maçların oynatılmamasına karar verdiğini, ligin nasıl sonuçlandığına dair açıklama beklediklerini söyledi.

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinin tüm takımlardan "ligler oynansın veya oynanmasın" diye bir yazı istediğini belirten Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kulüplerin cevaben 'play-off oynanacaksa liglerin oynanmamasına razıyız' dediği ve bunu dilekçeye döktüğü kısımda herkese bir kurnazlık yapıldı. Konu kısmına 'Ligler oynanmasın yazın, alt kısma da talebinizi yazın' diyerek 79 kulüpten yazı aldılar. Bu dilekçeleri TFF'ye götürüp 'Kulüpler oynamak istemiyor' dediler. Oysa ki durum çok farklıydı."

Aktaş, bu süreçte TFF'nin kandırıldığını iddia ederek, "Böyle olursa Türk futbolu ciddi anlamda zarar görecek. 2-3 takımın geleceğine bağlı olarak değil Türk futbolunun geleceğine yönelik karar verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Bölgesel Amatör Lig'den çıkan takım sayısının fazla olması halinde TFF 3. Lig'deki ekip sayısının artacağına dikkati çeken Aktaş, "TFF 3. Lig'in ilk 6'sını TFF 2. Lig'e çıkararak bu ligde 3. Grup oluşturarak üst lige hazır olan takımları memnun etmek, bu süreci mağduriyet olmadan daha verimli bir şekilde tamamlamak gerekiyor. Herkesin ortak fikri, alt liglere odaklanılması." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:49 Kaynak: AA

Son Dakika Spor 1928 Bucaspor Kulübünden 2. Lig ve 3. Lig'in oynatılmaması kararına tepki - Son Dakika Spor
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