1976 Van Depremi ve Jandarma Helikopteri
05.02.2026 12:39
Jandarma, 1976 Van depreminde kurtarma çalışmalarına dair tarihi görüntüleri paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçelerini etkileyen 1976 depreminde kurtarma ve tahliye çalışmalarında görev yapan jandarma helikopterine ait tarihi görüntüleri, depremin 50'nci yılında kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşılan siyah-beyaz karelerde, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterin deprem bölgesinde görev başında olduğu, afetzedelerin tahliyesi ve yardım faaliyetlerinde aktif rol aldığı görüldü. Jandarma, o dönemin zorlu şartlarına rağmen hava unsurlarıyla yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Tarihi kayıtlara göre, 24 Kasım 1976 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Van'ın Çaldıran ilçesi olan deprem, 7.5 büyüklüğünde ölçüldü. Depremde resmi verilere göre 3 bin 840 kişi hayatını kaybetti, binlerce yapı yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Çaldıran ve Muradiye başta olmak üzere geniş bir alanda büyük yıkım yaşandı.

Depremin ardından bölgeye sevk edilen jandarma helikopterleri, ulaşımın güç olduğu kırsal alanlarda yaralıların hastanelere ulaştırılması, arama-kurtarma ekiplerinin sevki ve acil ihtiyaçların bölgeye taşınmasında önemli görevler üstlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın "Tarihte Jandarma" etiketiyle yaptığı paylaşım, hem Türkiye'nin afetlerle mücadelesine ışık tutan tarihi bir belge olarak değerlendirildi hem de jandarmanın geçmişten bugüne afet bölgelerindeki rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. - VAN

Kaynak: İHA

12:31
12:05
11:50
11:49
11:22
11:18
