3 gündür kayıp olarak aranıyordu; otomobilinde ölü bulundu

İstanbul Şişli’de 3 gündür kayıp olarak aranan 53 yaşındaki Mehmet Çiftlikci’den acı haber geldi. Çiftlikci, park halindeki otomobilinde ölü bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, park halindeki araçta hareketsiz bir kişi olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Mehmet Çiftlikci olduğu belirlendi.
Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme başlatırken, ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.
Savcılık incelemesinin ardından Çiftlikci’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
