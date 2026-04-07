Trump "Bir gecede yok ederiz" dedi, İran hemen harekete geçti
07.04.2026 11:16
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji altyapısını hedef alma tehdidiyle 8 Nisan’a kadar süre tanımasının ardından, İran Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Alireza Rahimi, elektrik santralleri çevresinde insan zinciri oluşturulması çağrısı yaptı. İnsan zinciri yerel saatle 14.00'te başlayacak.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş 39 gündür sürerken ABD Başkanı Donald Trump, İran'da sivil altyapıyı hedef almakla tehdit etti. İran ise elektrik santralleri çevresinde "insan zinciri" çağrısı yapıldı.

İran devlet televizyonuna konuşan Rahimi, halkı "İranlı gençlerin aydınlık yarın için insan zinciri" adlı etkinliğe katılmaya davet etti.

Rahimi, ülke genelinde eş zamanlı düzenlenecek elektrik santralleri çevresinde insan zinciri oluşturma etkinliğine çeşitli gençlik oluşumları, üniversiteli gençler, sanatçılar ve sporcuların katılacağını belirtti.

KRİTİK SAAT 14.00'TE

Programın ana mesajının ABD-İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil ettiğine dikkati çekmek olduğunu vurgulayan İranlı yetkili, söz konusu etkinliğin bugün yerel saatle 14.00'te gerçekleşeceğini kaydetti.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, dünkü konuşmasında, İran'ın ateşkes teklifini kabul etmemesi durumunda enerji santralleri ve diğer kritik altyapılara yönelik kapsamlı saldırılar düzenleneceğini söylemişti.

8 Nisan'a kadar süre veren Trump sözlerinin devamında İran'ın sivil altyapısını hedef almanın Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olup olmadığı yönündeki bir soruya bu konuda endişeli olmadığını söyledi.

Soruyu soran New York Times (NYT) muhabirine "yalan haber" nitelemesi yapan ABD Başkanı, daha sonra soruya, "Umarım bunu yapmak zorunda kalmam." karşılığını verdi.

Trump, İran’la savaşın sonuna gelip gelmedikleri konusundaki sorulara, bunun Tahran'daki yönetimin tavrına bağlı olduğunu ve görüşmelerin sonucunu beklemeleri gerektiğini söyledi.

İran’dan tam olarak nasıl bir anlaşma beklediğini anlatan ABD Başkanı, "Benim için kabul edilebilir bir anlaşma yapmalıyız ve bu anlaşmanın bir parçası da petrol ve diğer her şeyin (Hürmüz Boğazı’ndan) serbest geçişinin sağlanması olacak." dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • serda Dörtyollu serda Dörtyollu:
    Siz böyle dik ve cesur durdukça, dünya'nın hiç bir gücü karşınızda duramaz..Bence bu savaşı hem sahada, hemde psikolojik olarak İran halkı kazanmıştır. Rabbim tüm mazlum halkların yanındadır..! 68 0 Yanıtla
    Uğur Kurum Uğur Kurum:
    Çocuk ve kadınları kullanmak mı dik durmak 4 33
    adem sen adem sen:
    Vatan kutsaldır Mevzubahis Vatan olduğunda çocuğu kadın erkek yaşlı ayrım yapılmaz 2 1
  • rs202020 rs202020:
    SON DAKİKA SAVAŞ EN ÇOK SENİN İŞİNE GELDİ 1 4 Yanıtla
  • akgg akg akgg akg:
    işte ülke var olun kırmızı turp hiç bişey yapamaz 4 0 Yanıtla
  • Ahmet Şallı Ahmet Şallı:
    savaş Rusya ve Çin'in işine yaradı herkes kaybetti. 1 0 Yanıtla
  • Esra Esra:
    Vatan toprak için kadın çoluk çocuk insanın aklına gelmez 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
