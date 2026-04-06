Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düğünde skandal! Damat gelini tokatladı, annesi alıp götürdü

Haberin Videosunu İzleyin
06.04.2026 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Düğün sırasında damadın gelini tokatladığı anlar büyük tepki çekti. Olayın ardından gelinin annesi hızla müdahale ederek kızını düğün alanından uzaklaştırdı. Yaşananlar nedeniyle tören yarıda kalırken, o anlara ait görüntüler sosyal medyada yayıldı ve geniş yankı uyandırdı.

Bir düğün töreninde yaşanan olay, hem davetlileri hem de sosyal medyayı şaşkına çevirdi. Görüntülerde damadın, nikah günü gelinine fiziksel müdahalede bulunduğu anlar yer aldı.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Videoda çiftin düğün sırasında olduğu sırada damadın bir anda sinirlenerek gelini tokatladığı görüldü. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedildi.

ANNE DEVREYE GİRDİ

Yaşananların ardından gelinin annesi hızla müdahale ederek kızını damadın yanından uzaklaştırdı. Görüntülerde annenin kızını alarak düğün alanından çıkardığı anlar dikkat çekti.

DÜĞÜN YARIDA KALDI

Olayın ardından düğün töreninin devam etmediği ve ortamda büyük bir şaşkınlık yaşandığı görüldü. Davetlilerin ne yapacağını bilemediği anlar kameralara yansıdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı olaya tepki gösterdi. Özellikle düğün günü yaşanan şiddet görüntüleri geniş yankı uyandırdı.

Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Mertkol Murat Mertkol:
    eski haberleri cikarip yeniymis gibi koyuyorsunuz ben bunu 1 yil once izledim 4 0 Yanıtla
  • zeki zeki:
    olay hangi gezegende olmuş!!?? 2 0 Yanıtla
  • Yaman Auto Yaman Auto:
    yanağına sağlık 0 0 Yanıtla
  • çiğdem rençber çiğdem rençber:
    Bence tutuklasinlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye’yi gezeceğiz Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz
Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Diş ağrısına akılalmaz çözüm Üçünü karıştırıp kafaya dikti Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti
Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
Kocaeli’de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü
Karadeniz’de nadir görülen rulo bulut oluştu Karadeniz'de nadir görülen rulo bulut oluştu
Icardi’den kendisine gelen tepkilere cevap Icardi'den kendisine gelen tepkilere cevap
En sonunda bunu da gördük Saldırdığı kişinin kim olduğunu duyunca hayret edeceksiniz En sonunda bunu da gördük! Saldırdığı kişinin kim olduğunu duyunca hayret edeceksiniz

14:39
Türk futbolunda neler oluyor Süper Lig devinden olay hamle
14:32
Leroy Sane’den Galatasaray taraftarını sevindiren haber
14:19
Özgür Özel’den kulisleri hareketlendiren ziyaret Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
14:19
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
13:55
TFF’den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
13:52
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
13:49
Bu tarihe dikkat Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
12:49
İran’dan ateşkes teklifine yanıt Kabul etmek için tek şartları var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 14:46:56. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.