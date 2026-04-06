Düğünde skandal! Damat gelini tokatladı, annesi alıp götürdü

Bir düğün töreninde yaşanan olay, hem davetlileri hem de sosyal medyayı şaşkına çevirdi. Görüntülerde damadın, nikah günü gelinine fiziksel müdahalede bulunduğu anlar yer aldı.
Videoda çiftin düğün sırasında olduğu sırada damadın bir anda sinirlenerek gelini tokatladığı görüldü. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedildi.
Yaşananların ardından gelinin annesi hızla müdahale ederek kızını damadın yanından uzaklaştırdı. Görüntülerde annenin kızını alarak düğün alanından çıkardığı anlar dikkat çekti.
Olayın ardından düğün töreninin devam etmediği ve ortamda büyük bir şaşkınlık yaşandığı görüldü. Davetlilerin ne yapacağını bilemediği anlar kameralara yansıdı.
Görüntülerin paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı olaya tepki gösterdi. Özellikle düğün günü yaşanan şiddet görüntüleri geniş yankı uyandırdı.
