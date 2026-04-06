Özgür Özel\'den kulisleri hareketlendiren ziyaret! Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle DEM Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Sezgin Tanrıkulu eşlik etti. Heyeti, DEM Partili isimler kapıda karşıladı.

GÖRÜŞME 2 SAAT SÜRDÜ

Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan arasındaki görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Özel, önemli mesajlar verdi.

CHP lideri Özgür Özel, görüşmenin ardından şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz birtakım çalışmalar hem de CHP'nin 1 yıldır muhatap olduğu ve son dönemde de sıklaşan yargı eliyle siyasete yapılan müdahalelerle ilgili hemen her şeyi değerlendirme imkânı bulduk. Türkiye ekonomisi kötü yönetildiği için, son derece kırılgan olduğu için ve İran savaşı gibi bütün dünya ekonomilerinde etki yapacak bir konuda gerekli koruma mekanizmaları olmadığı, bizim 19 Mart darbesi olarak ifade ettiğimiz dönemde o kadar çok rezerv yakıldı ve yerine konması için o kadar çok bedel ödendi ki, bu vatandaşın sırtına yoksulluk, işsizlik, hayat pahalılığı olarak yansıdığı için yeni bir şok, arada bir tampon olmaksızın, bütün dünya ülkeleri kendi vatandaşlarını korurken Türkiye'de direkt vatandaşın sırtına biniliyor. Savaşın kazananı olmaz, bu savaşın kaybedeni en kırılgan gruplar başta da yoksullar. Bunu Türkiye'nin gündeminde tutmaya devam edeceğiz."

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NUMAN KURTULMUŞ'TAN BİR RANDEVU TALEBİM OLACAK"

"Bir diğer konu "Terörsüz ve Demokratik Türkiye". Bu konuda bir rapor hazırlandı, imzalandı. Hep birlikte bekliyoruz. Raporun 6. ve 7. maddeleri var. Bu maddeler hem terörün bir an önce sonlanması hem de demokratik adımların atılmasını gerektiriyor. Numan Bey, büyük bir memnuniyetle ifade ediyor raporun tüm partiler tarafından büyük emeklerle hazırlandığını. Numan Bey'in başkanı olduğu parlamentoda örneğin Hatay Milletvekili Can Atalay yok. Neden? Çünkü AYM'nin bir kararı uygulanmadığı için yok. Sonra o karara karşı alınmış başka bir mahkemenin kararı var. AYM'nin ikinci kararı diyor ki "Can Atalay hakkındaki AYM kararını uygulamama kararı yok hükmündedir" diyor. O yüzden yapılması gereken tek bir iş var. Açacağız interneti bir bakacağız. Numan Bey'in haklı talimatıyla milletvekili kütüğüne Can Atalay eklenmiş ve yemin etmek üzere bekleniyor. Yapılması gereken tek iş bu, ancak bu adım dahi atılmış değil.

Kayyım uygulamasını sonlandırmak gerekiyor ama bu konuda hiçbir adım atılmıyor. Bu konuda başta Sayın Meclis Başkanı olmak üzere siyasi partilere görevler düştüğünü konuştuk. Bu konuda tavrımız, tutumumuz nettir. Bu konuyu bir kez daha hatırlatıyoruz. Ben önümüzdeki günlerde siyasi parti ziyaretlerini bitirdikten sonra Sayın Numan Kurtulmuş'tan bir randevu talebim olacak. Uygun görmeleri durumunda kendileriyle bir görüşme yapacağız. Bu görüşmede hem raporun 6. ve 7. maddeleriyle ilgili, atması gereken adımları müzakere etme imkânı bulacağım. Ayrıca görüşmemizde birlikte çalışacağımız alanlardan bir tanesi olarak siyasi etik yasasını konuştuk."

"SEÇİM YAKLAŞIYOR"

Seçim yaklaşyor, her geçen gün iktidara yaklaştığımızı düşünüyoruz. Burada iki şey gündeme geliyor. Biri seçim güvenliği ve bunu seçmenin karar verme aşamasında ele almak lazım. Siyasi partiler rekabet etmek için var. Ekonomide rekabet edebiliriz, sosyal politikalarda yarışabiliriz, ulaşımda yarışırız. Ancak demokrasi, partilerin rekabet alanı değil ortak savunma alanıdır. Demokrasiden vazgeçmek buna karşı direnme alanı olarak tanımlanabilir. Tüm muhalefet partilerinin demokratikleşme konusunda uzlaşma içinde olması gerekiyor. Adil ve serbest seçimler ve anayasal demokrasi üzerinde uzlaşmamız lazım. Bu konuda tüm siyaset kurumunda dayanışma talebini diğer siyasi partilere de ilettik.

"O ARA SEÇİM OLACAK ANAYASA ÖYLE DİYOR"

Ara seçim tartışmaları yapılıyor. Anayasaya göre ara seçim ilk 30 ay ve son 1 yılda yapılamaz. Onun dışında TBMM'de boşalma olması halinde ara seçime gidilir diyor. Boşalan üye sayısı toplam sayının 5'te 1'i olursa 30 ay da beklenmez diyor. Şu an 8 milletvekili boşta. Bir an önce TBMM'nin boşalan sandalyeler için ara seçim kararı alması ve TBMM Başkanının üzerine düşeni yapması zorunludur. 22 milletvekili istifa ettirip ara seçim yapma işi ilk 30 ay içindir. Şu an ara seçim zaten yapılmalı. 22 vekil istifa etmezse olmaz demesin kimse. O ara seçim olacak anayasa öyle diyor. O ara seçimin yapılmasıyla ilgili irade ortaya çıkmalıdır. Biz istifa eden vekil sayısını 30'a tamamlamayı konuştuk ama o ilk 30 ay için geçerli. Sadece 8 boş sandalye için yapılsın. Aslında Hatay boş değil ama İstanbul 3'üncü bölge ve rahmetli Sırrı Süreyya Önder'den boşalan İstanbul 1'inci bölgede Ak Parti yarışa girmeye hazır mı görmek istiyoruz.

"HEPİMİZİN BÜTÜN MAL VARLIKLARI AÇILSIN VE NASIL EDİNDİĞİMİZ ARAŞTIRILSIN"

"Yasa teklifi Meclis'te duruyor ve hemen her sene de gündeme geliyor ama AK Parti ve MHP buna yanaşmıyor. Bu konuda önümüzdeki günlerde Gelecek Partisi'ni de ziyaret edeceğiz. Biz partimizin karşı karşıya olduğu saldırılara karşı da büyük bir özgüvenle şunu söylüyoruz: İster belediye başkanı olsun, ister milletvekili olsun, ister bakan olsun, ister cumhurbaşkanı olsun. Herkesin mal varlığı şeffaf ve incelenebilir olmalı. Hem de o malın nasıl edinildiği konusunda siyaset kurumu hesap verebilir olmalı. Anlık denetlenebilir olmalı. Bu konuda biz bir kez daha çağrımızı yineliyoruz. Kendine güvenen hesabını, kitabını, mal varlığını ortaya koysun. Bugünden geri dönük... Ekrem İmamoğlu da bundan muaf değildir, Özgür Özel de bundan muaf değildir ancak Erdoğan da muaf değildir, Akın Gürlek de muaf değildir. Hepimizin bütün mal varlıkları açılsın ve nasıl edindiğimiz araştırılsın. Bu konuda Ekrem İmamoğlu'nun da özgüveni tamdır. Siyaset yoluyla bir zenginleşme yaşamamıştır."

TÜLAY HATİMOĞULLARI: BİZLER BU YASANIN KESİNLİKLE MECLİS'TEN ÇIKMASI GEREKTİĞİ KANAATİNDEYİZ

Özel'in ardından konuşan Tülay Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Önemli konuları istişare ettik. Hem Türkiye hem Orta Doğu bölge, dünya, ekonomik ve toplumsal gelişmeleri bugün değerlendirdik. Türkiye'de çok derin bir ekonomik kriz var. Bu kriz İran savaşı başlamadan önce başlamış olan son derece derin bir kriz. Bugün bu ülkede insanlar açlıktan ölüyor. Gerekli yasal düzenlemelerin çıkarılması için Türkiye'nin demokratikleşmesinde adımların atılması, o kapının aralanması için hepimizin elimizi taşın altına koyması gereken bir dönem.

Siyasi Etik Yasası konusunda CHP'nin kanun teklifleri olmuştu. Bizler bu yasanın kesinlikle Meclis'ten çıkması gerektiği kanaatindeyiz. Sadece seçilmişler değil aynı zamanda bürokratları da kapsayacak şekilde geniş bir şekilde dizayn edilmesi gereken bir yasa ve Türkiye'nin buna ihtiyacı var."

HATİMOĞULLARI'NDEN "ARA SEÇİM" AÇIKLAMASI

"Eğer toplumun erken seçimle ilgili bir talebi olursa, biz bu mesajı alırız."

ARA SEÇİM ZİYARETLERİ SÜRECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in gözaltına alınmasının ardından yaptığı basın toplantısında ara seçimi gündemlerine aldığını belirterek, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşeceğini söylemişti.

Özel’in ara seçim gündemiyle siyasi parti turuna çıkacağı öğrenildi.

Bu kapsamda ilk ziyaret DEM Parti’ye yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle bugün saat 12.00’de DEM Parti Genel Merkezi’nde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştü.

Ziyaretler, 8 Nisan Çarşamba günü İstanbul’da devam edecek. Özel, çarşamba günü Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan ile görüşecek. Ziyaretlerin perşembe ve cuma günleri de Ankara’da, diğer siyasi partilerle sürmesi planlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, görüşmelerin gündeminde ara seçimin yanı sıra demokrasiye yönelik saldırılar, İran Savaşı’nın Türkiye’ye etkileri, ekonomideki güncel durum da olacak.