Bebek haberine yalanlama! Başak Dize: Hamile değilim

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer'in ikinci kez bebek sahibi olacağı iddia edildi. Basında yer alan haberlerin ardından ünlü çiftten açıklama geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın ulaştığı Başak Dizer, hamilelik iddialarını net bir dille reddetti. Dizer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hayır, doğru değil" ifadesini kullanarak çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. 2016 yılında evlenen ve 2022 de Kurt Efe adında bir erkek çocukları olan çift, bu açıklamayla iddialara son noktayı koydu.