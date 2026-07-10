Ambalajlı içeceklerde depozito güncellendi fiyatlar uçtu! Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti - Son Dakika
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Ambalajlı içeceklerde depozito güncellendi fiyatlar uçtu! Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti

Ambalajlı içeceklerde depozito güncellendi fiyatlar uçtu! Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti
10.07.2026 13:08  Güncelleme: 13:10
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Ticaret Bakanlığı, depozito katılım payının güncellenmesinin ardından plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde maliyet artışını aşan fiyat artışlarına karşı denetim başlattı. Ankara'da marketlerde fiyat etiketleri kontrol edildi.

Ankara'da, depozito katılım payını güncellenmesinin ardından plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde maliyet artışının üzerinde yapılan fiyat artışlarına karşı Ticaret Bakanlığı tarafından denetim başlatıldı.

MALİYETİ AŞAN FİYAT ARTIŞLARI

Ticaret Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, geri dönüşümün desteklenmesi ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesinin ardından, bazı üretici ve satıcılar tarafından maliyet artışını aşacak şekilde tüketici fiyatlarına artışlar yansıtıldığının görüldüğüne dikkat çekildi. 

Ambalajlı içeceklerde depozito güncellendi fiyatlar uçtu! Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti

İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Bu kapsamda konunun incelemeye alındığı, ulusal ve yerel marketler ile ilgili sektör temsilcilerinin, maliyet artışı dışında yapılacak fiyat artışlarının haksız fiyat uygulaması olarak değerlendirileceği konusunda uyarıldığı ifade edildi. 

Açıklamada ayrıca, ambalajlı su başta olmak üzere ilgili içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimlerin başlatıldığı, maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışının haksız fiyat kapsamında değerlendirileceği ve gerekli idari yaptırımların uygulanacağı kaydedildi.

Ambalajlı içeceklerde depozito güncellendi fiyatlar uçtu! Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti

ETİKETLER TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Bakanlığın açıklamasının ardından Ankara'da plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklere yönelik denetimler arttı. Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri tarafından Çankaya ilçesi Çukurambar'daki zincir markette denetim yapıldı. Görevliler raflardaki su ve diğer içeceklerin fiyat etiketlerini tek tek inceledi. 

Ambalajlı içeceklerde depozito güncellendi fiyatlar uçtu! Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti

Ürünlerin son 3 aylık satış fiyatını gösteren belgeler de incelenip, not edildi. Fahiş fiyat artışına ilişkin değerlendirmelerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacağı, denetimlerin süreceği bildirildi.

Ambalajlı içeceklerde depozito güncellendi fiyatlar uçtu! Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti
Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Plastik, Ankara, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ambalajlı içeceklerde depozito güncellendi fiyatlar uçtu! Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ambalajlı içeceklerde depozito güncellendi fiyatlar uçtu! Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti - Son Dakika
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