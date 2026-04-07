Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol\'un derbi notu

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin ardından tartışmalar sürerken, hakem Yasin Kol’un maç performansına ilişkin gözlemci raporu gündeme geldi.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında verilen penaltı kararı sonrası Beşiktaş cephesi hakem yönetimine tepki göstermişti. Başkan Serdal Adalı, maç sonrası yaptığı açıklamalarla karara sert şekilde karşı çıkmıştı.
Sözcü’nün haberine göre derbinin gözlemcisi Ali Uluyol, Yasin Kol’un yönetimini başarılı buldu. Hakem Kol’a 8.5 ile 8.9 arasında, “çok iyi” anlamına gelen bir not verildiği iddia edildi.
Kararın ardından kamuoyunda tartışmalar sürerken, gözlemci raporunun ortaya çıkması dikkat çekti.
