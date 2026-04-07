Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu

Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol\'un derbi notu
07.04.2026 11:21
Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol\'un derbi notu
Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı 90+11’de Kerem Aktürkoğlu’nun penaltı golüyle mağlup ettiği ve tartışmalı kararların damga vurduğu derbide, hakem Yasin Kol’a gözlemci tarafından 8.5-8.9 arası “çok iyi” not verildiği iddia edildi.

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin ardından tartışmalar sürerken, hakem Yasin Kol’un maç performansına ilişkin gözlemci raporu gündeme geldi.

Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu

BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN SERT TEPKİ

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında verilen penaltı kararı sonrası Beşiktaş cephesi hakem yönetimine tepki göstermişti. Başkan Serdal Adalı, maç sonrası yaptığı açıklamalarla karara sert şekilde karşı çıkmıştı.

Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu

GÖZLEMCİDEN “ÇOK İYİ” NOTU

Sözcü’nün haberine göre derbinin gözlemcisi Ali Uluyol, Yasin Kol’un yönetimini başarılı buldu. Hakem Kol’a 8.5 ile 8.9 arasında, “çok iyi” anlamına gelen bir not verildiği iddia edildi.

Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu

TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kararın ardından kamuoyunda tartışmalar sürerken, gözlemci raporunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Son Dakika Spor Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu - Son Dakika

    Yorumlar (9)

  • Behzat Behzat:
    çok doğru bir karar olduğunu tarafsız her kes biliyor penaltıda adamı süpürüyor. 19 23 Yanıtla
  • Ersin Çerkes Ersin Çerkes:
    saçmalık bu puanı neyr göre veriyon kardeşim 11 12 Yanıtla
  • Arzum Baskara Arzum Baskara:
    Kankalari ii not vermis 7 7 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    EKRANLARDA TÜM TECRÜBELİ YORUMCULAR HARAKET DIŞARIDA BAŞLIYOR DERKEN..VAR NEDEN İNCELEMEYE DAVET ETMEDİ DİYORLAR 5 3 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    8 yıllık bölgesel lig futbol hakemiyim. çok doğru bir puanlama Cihan aydın maksimum 7,5 olmalıdır 3 1 Yanıtla
    Caner atalay Caner atalay:
    dışarıda olan pozisyon nasıl penaltı bide hakemin diyorsun sen hakem değil yandaşsın objektif değilsin ayrıeten faul yok topun yönü değişiyor sende hata yok seni hakem yapanda hata 0 0
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika golüyle çıldırdılar Son dakika golüyle çıldırdılar
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti
Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu
Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler
Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi
Uşak Belediye Meclisi’nde oylama: İşte Özkan Yalım’ın yerine seçilen isim Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim
Yalçın Küçük hayatını kaybetti Yalçın Küçük hayatını kaybetti
National Geographic belgesellerini aratmayan sahne: Kargaların intikamı National Geographic belgesellerini aratmayan sahne: Kargaların intikamı
Türk kullanıcının varlıklarına el koydular, KCEX yasal mı Türk kullanıcının varlıklarına el koydular, KCEX yasal mı?
Khabib Nurmagomedov Arda Güler’le diyaloğunu paylaştı Aldığı yanıt olay oldu Khabib Nurmagomedov Arda Güler'le diyaloğunu paylaştı! Aldığı yanıt olay oldu

11:30
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
11:16
Trump “Bir gecede yok ederiz“ dedi, İran hemen harekete geçti
Trump "Bir gecede yok ederiz" dedi, İran hemen harekete geçti
11:10
Fatih Tekke Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor
Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
11:08
Tarih belli, İstanbul’a kış geliyor Balkanlardan giriş yaptı
Tarih belli, İstanbul'a kış geliyor! Balkanlardan giriş yaptı
10:49
“İstanbul’a geliyorum, icraatlara devam“ diye video paylaşan hırsız yakalandı
"İstanbul'a geliyorum, icraatlara devam" diye video paylaşan hırsız yakalandı
10:33
Livakovic’e sürpriz talip
Livakovic'e sürpriz talip
10:19
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi Balya balya para masaya sığmadı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı
10:09
İranlı kadınlar da silah kuşanıp sokağa çıktı Verdikleri mesaj net
İranlı kadınlar da silah kuşanıp sokağa çıktı! Verdikleri mesaj net
09:35
Rusya’dan İsrail’i kör edecek hamle İran’a tüm listeyi verdiler
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler
09:21
Ünlülere yeni dalga operasyon Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
08:54
Kocasını öldürüp satırla 15 parçaya ayırdı Kurtulmak için bakın ne yapmış
Kocasını öldürüp satırla 15 parçaya ayırdı! Kurtulmak için bakın ne yapmış
SON DAKİKA: Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu - Son Dakika
