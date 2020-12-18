2 bin 500 liralık telefon sipariş etti, 20 liralık tuşlu telefon gönderdiler - Son Dakika

2 bin 500 liralık telefon sipariş etti, 20 liralık tuşlu telefon gönderdiler

18.12.2020 13:05
2 bin 500 liralık telefon sipariş etti, 20 liralık tuşlu telefon gönderdiler, System.String[]

Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden satılığa çıkan telefonu almak için 2 bin 500 lira para havale yapan gence kargo ile kullanılmış piyasa değeri 20 lira olan telefon gönderildi.

Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden satılığa çıkan telefonu almak için 2 bin 500 lira para havale yapan gence kargo ile kullanılmış piyasa değeri 20 lira olan telefon gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde ikamet eden C.A., Facebook'taki ilanda İphone 7 Plus marka telefonun 2 bin 500 liraya satıldığını görünce telefonu almak için satışa sunan kişi ile irtibata geçti ve verilen banka hesabına 2 bin 500 lira parayı havale yaptı. C.A. kendine gönderilen kargo paketinden sipariş ettiği telefon yerine kullanılmış ve piyasa değeri 20 lira olan tuşlu telefon gönderildiğini görünce şoke oldu.

Dolandırılan şahıs, Samsun Adliyesi'ne giderek savcıya şikayette bulundu. - SAMSUN

2 bin 500 liralık telefon sipariş etti, 20 liralık tuşlu telefon gönderdiler

Facebook, Atakum, Samsun, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 bin 500 liralık telefon sipariş etti, 20 liralık tuşlu telefon gönderdiler - Son Dakika


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