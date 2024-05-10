ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık silah ve teçhizat paketi açıkladı - Son Dakika
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Politika

ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık silah ve teçhizat paketi açıkladı

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Gazze'de katliama devam eden İsrail'e silah sevkiyatını durduran ABD Ukrayna'da ise kesenin ağzını açtı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın saldırganlığına karşı ülkelerini savunmaları için Ukrayna'ya yapılacak 400 milyon dolarlık yeni silah ve teçhizat paketini açıkladı. Pakette Patriot hava savunma sistemleri, Stinger uçaksavar sistemleri, yüksek mobiliteli topçu roket sistemleri, zırhlı araçlar, tank ve silah mühimmatı yer alıyor.

10.05.2024 22:57  Güncelleme: 23:25
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ABD, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni silah ve teçhizat yardımı gönderecek.

ABD'DEN UKRAYNA'YA 400 MİLYON DOLARLIK SİLAH PAKETİ

ABD, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya desteğini sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırganlığına karşı ülkelerini savunan Ukrayna'yı desteklemek üzere 400 milyon dolarlık yeni silah ve teçhizat paketi duyuruldu.

PATRIOT, FÜZE, UÇAKSAVAR, ROKET SİSTEMLERİ, ZIRHLI ARAÇLAR

Patriot hava savunma sistemleri ile karadan havaya füze sistemlerinin bulunduğu pakette, Stinger uçaksavar sistemleri, yüksek mobiliteli topçu roket sistemleri, zırhlı araçlar, tank ve silah mühimmatı ile çok sayıda askeri teçhizat yer aldı.

ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık silah ve teçhizat paketi açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

"ABD, UKRAYNA'NIN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEK"

Dışişleri tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Biden'ın da açıkça ifade ettiği gibi, ABD ve oluşturduğumuz uluslararası koalisyon, özgürlüğünü savunan Ukrayna'nın yanında yer almaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık silah ve teçhizat paketi açıkladı
ABD Başkanı Joe Biden

ABD, İSRAİL'E SİLAH SEVKİYATINI DUYURMUŞTU

Amerikan medyasında yer alan, adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah'taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, geçtiğimiz günlerde İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.

ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık silah ve teçhizat paketi açıkladı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

BIDEN: EĞER REFAH'A GİRERLERSE SİLAHLARI GÖNDERMEYECEĞİM

ABD Başkanı Joe Biden da CNN'e verdiği röportajda, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." ifadelerini kullanmıştı.

ABD, Ukrayna\'ya 400 milyon dolarlık silah ve teçhizat paketi açıkladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık silah ve teçhizat paketi açıkladı - Son Dakika

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