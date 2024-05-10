Bolu'da Kiracı Kayıp: Ev Sahibi Endişeli - Son Dakika
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Bolu'da Kiracı Kayıp: Ev Sahibi Endişeli

Bolu\'da Kiracı Kayıp: Ev Sahibi Endişeli

Bolu'da ev sahibine haber vermeden evi boşaltıp kaçan yabancı uyruklu kiracı, ekipleri harekete geçirdi. Yaklaşık 15 gündür haber alamayan ev sahibi, polise başvurarak kiracısının hayatından endişe ettiğini belirtti.

10.05.2024 21:19
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Bolu'da, ev sahibine haber vermeden evi boşaltıp kaçan yabancı uyruklu kiracı, ekipleri harekete geçirdi.

Yaklaşık 15 gündür haber alamadığı kiracısının hayatından endişe eden İbrahim B, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Karaçayır Mahallesi Eflatun Sokak'taki apartmanın önüne polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ev sahibi ile kapıyı çalan ekipler, açan olmayınca daireye kapıyı kırarak girmek istedi.

Kapısına zarar vermek istemeyen ev sahibi İbrahim B'nin çağırdığı çilingirle eve giren ekipler, boş daireyle karşılaştı.

Afganistan uyruklu kiracı Abed E'nin ev sahibine haber vermeden evi boşaltarak kaçtığı anlaşıldı.

Kiracı Abed E'nin evde kendisine ait tüm eşyaları toplayarak ortadan kaybolduğu, ev sahibinin telefonlarına da cevap vermediği öğrenildi.

Ev sahibi İbrahim B, uzun süredir haber alamadığı kiracısının hayatından endişe ettiği için polise haber verdiğini ifade ederek, "İntihar etmiş olabilir, birisi tarafından öldürülmüş olabilir. Bunları hep duyuyoruz haberlerde. Baktık ki firar etmiş. Firara razıyız. Ölmesin de. Yabancı uyrukluydu. Bekar ve yalnız kalıyordu." diye konuştu.

Kaynak: AA

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