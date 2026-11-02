Her şey bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yürüyüş bugün sona eriyor - Son Dakika
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Her şey bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yürüyüş bugün sona eriyor

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Her şey bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yürüyüş bugün sona eriyor
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Eski İngiliz paraşütçü Karl Bushby’nin, babasının doğum günü kartında söz ettiği bir tartışmayla başlayan ve 1 Kasım 1998'de Şili’den yola çıktığı yürüyüş yolculuğu 28 yıl sonra bugün sona eriyor. Darien ormanlarını, Bering Boğazı’nı, Hazar Denizi’ni ve Manş Denizi’ni aşan, İstanbul’dan da geçen Bushby için evinin bulunduğu Hull’da karşılama düzenlenecek. Hull Belediyesi, programın Türkiye saatiyle 14.00'te başlayacağını duyurdu.

Karl Bushby, hiçbir taşıt kullanmadan Güney Amerika’nın en ucundan İngiltere’ye uzanan yolculuğunu bugün tamamlamaya hazırlanıyor. Başlangıçta 12 yıl sürmesi planlanan yürüyüş, vize engelleri, kapalı sınırlar, maddi sıkıntılar ve pandemi nedeniyle 28 yıla yayıldı.

HER ŞEY BİR DOĞUM GÜNÜ KARTIYLA BAŞLADI

Yolculuğun fikri, Bushby’nin babasından gelen bir doğum günü kartıyla ortaya çıktı. Babası kartta, askerler arasında geçen bir tartışmadan söz ediyordu: "Londra’dan New York’a, Bering Boğazı üzerinden yürüyerek gidilebilir mi?"

Bu soruyla yola çıkan Bushby, haritada çizdiği güzergahı Güney Amerika’nın en güneyine kadar uzattı. Eski paraşütçü, 1 Kasım 1998'de Şili’nin Punta Arenas kentinden İngiltere’nin Hull şehrindeki evine doğru yürümeye başladı ve yolculuğuna "Goliath Expedition" adını verdi.

Her şey bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yürüyüş bugün sona eriyor

İKİ KURALI VARDI: TAŞIT YOK, EVE DÖNÜŞ YOK

Bushby, yolculuk boyunca kendisine iki kural koydu. Güzergahta ilerlemek için hiçbir taşıt kullanmayacak, yolculuğu tamamlamadan da evine dönmeyecekti.

Bu kurallar nedeniyle uçak ya da gemiyle bir engeli aşıp yola devam etmek mümkün olmadı. Bushby, yürüyerek geçemediği bazı su geçişlerini yüzerek aştı.

DARİEN ORMANLARINDAN ALASKA’YA

Amerika kıtalarını güneyden kuzeye geçen Bushby, Kolombiya ile Panama arasındaki tehlikeli Darién ormanlarını aşarak Alaska’ya ulaştı.

Her şey bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yürüyüş bugün sona eriyor

BERİNG BOĞAZI’NI GEÇTİ, RUSYA’DA GÖZALTINA ALINDI

Bushby, 2006 yılında Alaska’dan Rusya’ya geçti. Dimitri Kieffer ile birlikte Bering Boğazı’nın hareketli deniz buzları üzerinde ilerleyen Bushby, gerektiğinde yüzdü. Rusya’ya vardığında ise sınır giriş işlemleri nedeniyle gözaltına alındı.

HAZAR DENİZİ’Nİ 31 GÜNDE YÜZEREK AŞTI

Rusya ve İran üzerinden ilerlemekte sorun yaşayan Bushby, 2024 yılında Hazar Denizi’ni yüzerek geçmeyi seçti. Destek ekibiyle birlikte Kazakistan’dan Azerbaycan’a yaklaşık 300 kilometrelik bir geçiş yaptı. 31 gün süren bu etapta Bushby kesintisiz olarak suda kalmadı.

Her şey bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yürüyüş bugün sona eriyor

İSTANBUL’DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ’NÜ YÜRÜYEREK GEÇTİ

Yolculuğun önemli duraklarından biri Türkiye oldu. Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye’ye giriş yapan Bushby, 25 Nisan 2025'te İstanbul’a ulaştı. Ardından özel izinle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü yürüyerek geçti ve Avrupa yakasına ayak bastı.

Bushby, Ekim 2026'da Manş Denizi’ni yüzerek aştı ve İngiltere’ye ulaştı.

Her şey bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yürüyüş bugün sona eriyor

12 YIL SÜRECEKTİ, 28 YIL SÜRDÜ

Başlangıçta yolculuğun yaklaşık 12 yıl süreceği öngörülüyordu. Ancak vize engelleri, kapalı sınırlar, maddi sıkıntılar ve pandemi süreyi uzattı. Bushby’nin yolculuğu, fiziksel dayanıklılığın yanı sıra beklemek ve yeniden başlayabilmek açısından da zorlu bir süreç oldu.

Her şey bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yürüyüş bugün sona eriyor

HULL’DA KARŞILAMA PROGRAMI DÜZENLENECEK

Hull Belediyesi, Bushby için şehir merkezinde düzenlenecek karşılamanın bugün İngiltere saatiyle 11.00'de, Türkiye saatiyle 14.00'te yapılacağını duyurdu. Programın ardından Bushby’nin annesinin evine yürüyerek 28 yıllık yolculuğunu tamamlaması bekleniyor.

Her şey bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yürüyüş bugün sona eriyor
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    Yorumlar (4)

  • Serkan Taşdemir Serkan Taşdemir:
    Helal olsun azını taşı yarar 1 0 Yanıtla
  • Talat Dinçer Talat Dinçer:
    Mükemmel 0 0 Yanıtla
  • Fatih . Fatih .:
    laaa boş beleş hayatı yaşayacağına nelerle uğraşmıssın 0 0 Yanıtla
    Kozmik lemur Kozmik lemur:
    adam hayatı yaşamış işte ne bileyim günde 8 saat 12 saat çalışmamış adam hazar denizini yüzerek aşmış karlı dağlardan geçmiş ülke ülke gezmiş dolaşmış sen yada bizler ne yapıyoruz birilerine para kazandırmak için o boş beleş dediğin hayatımızı veriyoruz..... 0 0
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SON DAKİKA: Her şey bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yürüyüş bugün sona eriyor - Son Dakika
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