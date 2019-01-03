Son Dakika Haberleri: 2 Bin 712 Konutluk Bağbaşı TOKİ'de Son Aşamaya Gelindi

2 Bin 712 Konutluk Bağbaşı TOKİ'de Son Aşamaya Gelindi

1 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Geçtiğimiz yıllarda bir ve ikinci etapları yapımı tamamlanan 2 bin 712 konutluk Bağbaşı Kentsel dönüşüm alanında son aşamaya gelindi.

2 Bin 712 Konutluk Bağbaşı TOKİ'de Son Aşamaya Gelindi, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Geçtiğimiz yıllarda bir ve ikinci etapları yapımı tamamlanan 2 bin 712 konutluk Bağbaşı Kentsel dönüşüm alanında son aşamaya gelindi.

Yapımı tamamlanan 1 ve 2. etapların hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Belediye Başkanı Bahçeci, son etabın hak sahiplerinin çekilen kura sonucu belirlendiğini belirtti.

TOKİ standartlarının yüksek ve inşaatların kaliteli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, yapımı tamamlanan 3. Etapta mimari değişikliklerin de olduğunu söyledi.

Bölgede yaşayan insanların konforlu hayat sürmelerinin gaye edinildiğini anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, "Ara vermeden hızlı şekilde bölgede çalışma gerçekleştiriliyor. Bağbaşı kentsel dönüşümümüz 2009'da ki ilk projelerimizden bir tanesi idi. TOKİ ile ortaklaşa yürüttüğümüz ve Kırşehir'in Üniversite ve şehir arasında kalan çarpık yapılaşmanın olduğu bölgenin daha modern şekilde insanlarımızın, burada yaşayan insanlarımızın daha konforlu bir şekilde hayatlarını sürdürmesi açısından hayata geçirdiğimiz bir proje bölgede Aile Yaşam Merkezinin daha modernini yapıyoruz" dedi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:24 Kaynak: İHA

Yaşar Bahçeci, Kırşehir, Bağbaşı, Güncel
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