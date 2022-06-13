Operasyonda konu ile ilgili olarak A.Ö. ve T.D. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslardan, A.Ö.'nün kasten öldürme suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi. 2 şüpheli hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gerekli işlemler yapıldı. Şüpheli şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA

Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 2 kilo uyuşturucu operasyonunda cinayet şüphelisi çıktı - Son Dakika

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