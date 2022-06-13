2 kilo uyuşturucu operasyonunda cinayet şüphelisi çıktı - Son Dakika
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2 kilo uyuşturucu operasyonunda cinayet şüphelisi çıktı

13.06.2022 09:46
2 kilo uyuşturucu operasyonunda cinayet şüphelisi çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucudan yakalanan bir 2 şüpheliden birinin kasten öldürme suçundan arandığı tespit edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Çerkezköy ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde tespit edilen bir adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 2 kilo 100 gram skunk maddesi, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan şeffaf poşetler, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 TL para ele geçirildi.

Cinayet şüphelisi çıktı

Operasyonda konu ile ilgili olarak A.Ö. ve T.D. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslardan, A.Ö.'nün kasten öldürme suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi. 2 şüpheli hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gerekli işlemler yapıldı. Şüpheli şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 kilo uyuşturucu operasyonunda cinayet şüphelisi çıktı - Son Dakika

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