Samsun'da eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü kadını iki kız kardeşiyle birlikte darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.G. (29), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırıda burnu kırılan M.M.'nin (36) şikayeti üzerine E.G.'nin eşi V.G.'ye, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsi cezası verildi.

3 KADININ SALDIRISINDA BURNU KIRILDI

Olay, 7 Ekim'de İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi 56'lar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.G., eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü M.M.'yi kız kardeşleri E.A. (27) ve E.A. (23) ile birlikte tekme ve yumruklarla darbetti. Çevredekiler ve olay yerinden geçen belediye otobüsündeki yolcular kavgaya müdahale etti. Burnu kırılan, başından ve kolundan yaralanan M.M., Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE İLİŞKİYİ BİTİRDİ

İddiaya göre seyahat acentesi sahibi V.G., M.M. ile tanıştığında kendisini bekar olarak tanıttı. V.G.'nin evli olduğunu öğrenen M.M. ise ilişkiyi sonlandırdı. Durumun E.G. tarafından öğrenilmesinin ardından taraflar arasında husumet başladı. M.M.'nin hem V.G. hem de eşi E.G. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

"KIZIMIN YANINDA TEKMELENDİM"

Saldırının ardından ifade veren M.M., 5 yaşındaki kızını aracına bindirmek istediği sırada yere çekildiğini belirterek, "3 kadın beni yere yatırarak kafama tekme ve yumruk attı. Tekmelendim ve yumruklandım. E.A.'nın bıçak çektiğini gördüm. Arkadaşım o sırada kızımı koruyordu" dedi. M.M., belediye otobüsünden inen yolcuların müdahalesiyle saldırının sona erdiğini anlattı.

3 KARDEŞ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Polis ekiplerince gözaltına alınan E.G. ve iki kız kardeşi, ifadelerinde darp suçlamalarını reddetti. E.G., kavga seslerini duyunca olay yerine gittiğini ve kardeşlerinin M.M.'ye vurduğunu görmediğini savundu. Adliyeye sevk edilen 3 kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın tutuklama talebiyle yaptığı itiraz ise reddedildi.

KOCASINA 3 GÜN ZORLAMA HAPSİ

M.M., saldırıdan birkaç saat önce V.G. tarafından tehdit edildiğini öne sürerek Samsun 1. Aile Mahkemesine başvurdu. Mahkeme, V.G.'nin uzaklaştırma kararına rağmen M.M.'yi telefonla aradığını tespit ederek 3 gün zorlama hapsine hükmetti. Karara yapılan itiraz da arama kayıtları ve dosyadaki deliller gerekçe gösterilerek reddedildi.