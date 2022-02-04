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2 tır ve bir kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

2 tır ve bir kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

04.02.2022 10:13
2 tır ve bir kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 2 tır ve bir kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kazadan dolayı karayolunun bir yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 2 tır ve bir kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kazadan dolayı karayolunun bir yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Kaza, Bolvadin- Emirdağ karayolu üzeri Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirdağ istikametine doğru seyir halinde olan H.K., yönetimindeki 47 ABM 294 plakalı tır sürücüsünün kar ve gizli buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaydı. Kayan tır yol kenarındaki kaldırıma çarparak durabildi. Bu sırada arkadan gelen C.K.'nın kullandığı 03 EY 213 plakalı kamyonet kayan tırın dorsesine çarptı.

Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Arkadan gelen 42 BU 597 plakalı tır sürücüsü ise kazayı görünce araçlara çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarım arazisine girerek durabildi.

Kazanın ardından bölgeye Bolvadin İlçe Jandarma ve Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada tırın dorsesine çarpan kamyonetin sürücüsü C.K., sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. C.K., ardından ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

2 tır ve bir kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
2 tır ve bir kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
2 tır ve bir kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
2 tır ve bir kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Karahisar, Hisarcık, İtfaiye, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 tır ve bir kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 tır ve bir kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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