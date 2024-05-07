Anlaştığı müteahhitten daireleri alamayınca binayı yakmaya çalıştı - Son Dakika
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Anlaştığı müteahhitten daireleri alamayınca binayı yakmaya çalıştı

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Şişli'de bir adam, müteahhit ile anlaştığı gerekçesiyle tahliye kararına uymayınca binayı benzin döküp ateşe verdi. Şahıs, "Sana daire vereceğiz dediler ama vermediler. Bizi 2014'te kışın ortasında sokağa attılar" dedi. Korku dolu anlar kameralara yansırken, olay yerine gelen polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

07.05.2024 17:30
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İstanbul Şişli'de müteahhit ile anlaşarak yaşadıkları gecekondunun yerine apartman yapılan aile, söz verilen 3 daireyi alamayınca kendilerini eve kapadı. Müteahhit tahliye kararıyla gelince, Muammer Şengöz apartmanın çatısına çıkarak benzin döküp binayı ateşe vermeye çalıştı.

Olay, Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Melihşah Sokak üzerindeki binada sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Şengöz gecekondusunu 3 daire karşılığında müteahhide verdi. Müteahhit, yeni yapılan apartmandan söz verdiği daireleri vermeyince Erol Şengöz ailesiyle bir dairede yaşamaya başladı. Müteahhidin aileyi binadan tahliye kararı çıkarmasıyla aile üyeleri kendilerini daireye kapatarak evden çıkmak istemedi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çilingir çağrılması üzerine evin oğlu bina çatısına çıkarak benzin ile apartmanı yakmaya çalıştı. Binadan düşen alevler park halindeki bir otomobile ve motosiklete sıçradı. Yangın vatandaşlar tarafından kısa sürede söndürüldü.

"1963 YILINDAN BERİ TOPRAĞIMIZ"

Gecekondu sahibi Erol Şengöz "Burası 1963 yılından beri babadan kalma toprağımız. Bir firma geldi benim iki katlı gecekondumu yıktı. Sana daire vereceğiz dediler ama vermediler. Bizi 2014'te kışın ortasında sokağa attılar. 9 sene kirada kaldım. Bina halen bitmedi. Bu bina kaçak. İmarı, iskanı yok. Kolonları kesik. Bana 3 daire söz verdiler. Ama vermediler ben de gelip buraya oturdum. 11 ay oldu. Şimdi kaymakamlık kararıyla bir imzayla beni buradan çıkarmaya çalışıyorlar. Benim okumam yazmam yok. Benden imza aldınız" dedi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Evde bulunan baba polis tarafından dışarıya çıkarılırken baygınlık geçirdi. Babasının bayıldığını gören oğlu da dışarıya çıkınca gözaltına alındı. Evdeki iki kadın da gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Şengöz'ün binaya benzin döküp ateşe verdiğini görenler gözlerine inanamazken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, dökülen benzin nedeniyle binanın dışı bir anda alev alırken, daha sonra otomobile sıçrayan alevler vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Anlaştığı müteahhitten daireleri alamayınca binayı yakmaya çalıştı
Kaynak: DHA

Şişli, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Anlaştığı müteahhitten daireleri alamayınca binayı yakmaya çalıştı - Son Dakika

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