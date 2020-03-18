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2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneğinden maçların ertelenmesi talebi
6 saat önce
Futbolda 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı maçların ertelenmesini talep etti.
Futbolda 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı maçların ertelenmesini talep etti.
Derneğin başkanlığını yürüten Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği olarak önce sağlık diyoruz. Futbolun en önemli paydaşı olan futbolcu kardeşlerimizin sağlığı her şeyden önce gelmektedir. Bu sebeple liglerin ertelenmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:30 Kaynak: AA
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