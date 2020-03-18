2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneğinden maçların ertelenmesi talebi - Son Dakika
Son Dakika Spor 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneğinden maçların ertelenmesi talebi - Son Dakika Spor

2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneğinden maçların ertelenmesi talebi

6 saat önce

Futbolda 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı maçların ertelenmesini talep etti.

2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneğinden maçların ertelenmesi talebi, System.String[]

Futbolda 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı maçların ertelenmesini talep etti.

Derneğin başkanlığını yürüten Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği olarak önce sağlık diyoruz. Futbolun en önemli paydaşı olan futbolcu kardeşlerimizin sağlığı her şeyden önce gelmektedir. Bu sebeple liglerin ertelenmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırklarelispor, Volkan Can, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:30 Kaynak: AA

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