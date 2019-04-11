Son Dakika Haberleri: 2 Yıl Mücadele Ettiği Kansere Yenik Düştü

2 Yıl Mücadele Ettiği Kansere Yenik Düştü

1 saat önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde esnaflık yapan 53 yaşındaki vatandaş, yaklaşık 2 yıldır tedavi gördüğü amansız hastalığa yenik düştü.

2 Yıl Mücadele Ettiği Kansere Yenik Düştü, System.String[]
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde esnaflık yapan 53 yaşındaki vatandaş, yaklaşık 2 yıldır tedavi gördüğü amansız hastalığa yenik düştü.

Marangozluk mesleği ile uğraşan ve geçtiğimiz yıl gittiği hastanede kalon kanseri olduğunu öğrenen Mekan Duran isimli vatandaş, sabah saatlerinde evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Eski AK Parti Kaynarca Belediye Başkanı Sabahattin Duran'ın kardeşi olan Mekan Duran'ın cenazesi yarın öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazıyla birlikte Kaynarca Mezarlığındaki Aile Kabristanlığına defnedilecek. Evli ve 3 çocuk babası olan Mekan Duran'ın ölümü yakınlarını ve ilçe esnafını üzdü. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:00 Kaynak: İHA
Sabah, Sakarya, Kaynarca, 3. Sayfa
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