20 kilometrelik Grup Yolu asfalta hazırlanıyor - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat, Gündoğmuş ve Alanyalıların kullandığı 20 kilometrelik Namaras, Halitağalar, Güneycik Grup Yolu'nda asfaltlama öncesi dolgu çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Altyapı Ekipleri, Manavgat ile Gündoğmuş ilçelerini birbirine bağlayan Namaras, Halitağalar, Güneycik grup yolunda asfalt hazırlık çalışmasına başladı. Manavgat İlçesine bağlı Çavuşköy, Uzunlar, Halitağalar ve Namaras mahalleleri ile Gündoğmuş ilçesine bağlı Güneycik mahallelerini birbirine bağlayan 20 kilometrelik grup yolunda altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler şimdi de dolgu, eğim ve sıkıştırma çalışması yapıyor. Grup yolunda Haziran ayı içerisinde asfaltlama işlemi başlayacak. Çalışmalar tamamlandığında, Manavgat ile Gündoğmuş'u bir birine bağlayan grup yolu daha güvenli ve konforlu olacak. - ANTALYA