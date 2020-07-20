20 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı
20 Temmuz 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:00 Replikalar
01:30 Kaçak Gelinler
02:00 Kaçak Gelinler
03:10 Aramızda Kalsın
04:30 Türk Müziği
05:00 Kara Sevda
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
07:00 İki Aile
10:30 Kaçak Gelinler
13:30 Aramızda Kalsın
15:30 Kara Sevda
16:00 Kara Sevda
18:45 Star Haber
20:00 Replikalar
20:00 Mumya: Ejder İmparatoru’nun Mezarı
22:30 Mumya: Ejder İmparatoru’nun Mezarı
22:30 Bir Demet Tiyatro
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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