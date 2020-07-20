20 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:00 Replikalar

01:30 Kaçak Gelinler

02:00 Kaçak Gelinler

03:10 Aramızda Kalsın

04:30 Türk Müziği

05:00 Kara Sevda

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

07:00 İki Aile

10:30 Kaçak Gelinler

13:30 Aramızda Kalsın

15:30 Kara Sevda

16:00 Kara Sevda

18:45 Star Haber

20:00 Replikalar

20:00 Mumya: Ejder İmparatoru’nun Mezarı

22:30 Mumya: Ejder İmparatoru’nun Mezarı

22:30 Bir Demet Tiyatro