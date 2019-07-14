Son Dakika Haberleri: 2019 Formula 1 İngiltere Grand Prix'de zafer Hamilton'un
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2019 Formula 1 İngiltere Grand Prix'de zafer Hamilton'un

13 saat önce

2019 Formula 1. sezonunun onuncu yarışı İngiltere Grand Prix'de zafer Lewis Hamilton'un olurken, Valtteri Bottas'in ikinci olmasıyla takım bir kez daha duble yaptı.

2019 Formula 1 İngiltere Grand Prix'de zafer Hamilton'un, System.String[]
2019 Formula 1. sezonunun onuncu yarışı İngiltere Grand Prix'de zafer Lewis Hamilton'un olurken, Valtteri Bottas'in ikinci olmasıyla takım bir kez daha duble yaptı.

2019 Formula 1 sezonunun onuncu yarışı olan İngiltere Grand Prix'i, Mercedes-AMG Petronas'in dublesi ile sonuçlandı. Silverstone Pisti'nde toplam 52 turdan oluşan, 306,198 km'lik yarış, büyük bir çekişmeye sahne oldu. Son iki sezonu üst üste olmak üzere son 5 yılda 4 şampiyonluk elde eden Lewis Hamilton ve bu sezonun pilotlar sıralamasında ikinciliğe oturan takım arkadaşı Vallteri Bottas, birinci ve ikinci olarak çifte zafer aldı.

Mercedes-AMG Petronas, bu yarış sonucunda 363 puan ile liderliğini sürdürürken, takımın iki pilotu da pilotlar şampiyonasındaki ilk iki sıradaki yerlerini sağlamlaştırdı. - İSTANBUL
Lewis Hamilton, İngiltere, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:57 Kaynak: İHA
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