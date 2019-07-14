2019 Formula 1 İngiltere Grand Prix'de zafer Hamilton'un
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2019 Formula 1. sezonunun onuncu yarışı İngiltere Grand Prix'de zafer Lewis Hamilton'un olurken, Valtteri Bottas'in ikinci olmasıyla takım bir kez daha duble yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:57 Kaynak: İHA
2019 Formula 1. sezonunun onuncu yarışı İngiltere
Grand Prix'de zafer Lewis Hamilton
'un olurken, Valtteri Bottas
'in ikinci olmasıyla takım bir kez daha duble yaptı.
2019 Formula 1 sezonunun onuncu yarışı olan İngiltere Grand Prix'i, Mercedes-AMG Petronas'in dublesi ile sonuçlandı. Silverstone Pisti'nde toplam 52 turdan oluşan, 306,198 km'lik yarış, büyük bir çekişmeye sahne oldu. Son iki sezonu üst üste olmak üzere son 5 yılda 4 şampiyonluk elde eden Lewis Hamilton ve bu sezonun pilotlar sıralamasında ikinciliğe oturan takım arkadaşı Vallteri Bottas, birinci ve ikinci olarak çifte zafer aldı.
Mercedes-AMG Petronas, bu yarış sonucunda 363 puan ile liderliğini sürdürürken, takımın iki pilotu da pilotlar şampiyonasındaki ilk iki sıradaki yerlerini sağlamlaştırdı. - İSTANBUL
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