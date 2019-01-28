Son Dakika Haberleri: 2019'un Dizilerinin En Gözde Çifti

2019'un Dizilerinin En Gözde Çifti

55 dakika önce

KizlarSoruyor tarafından hazırlanan '2019'un en gözde dizi çifti' anketinin sonuçları açıklandı. Binlerce kişi tarafından oylanan ankette en çok oyu "Hande Erçel ve Serkan Çayoğlu" çifti aldı.

2019'un Dizilerinin En Gözde Çifti, System.String[]

Kadınların ve erkeklerin tutkulu ve bilgili oldukları konularda birbirlerine yardım etmek, hayatın her alanına dair soru sormak ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği topluluk platformu KizlarSoruyor güncel anketlerine devam ediyor. Anket ile üyelere '2019'un en gözde dizi çifti hangisi?' sorusu soruldu.

Ankette oyların yüzde 46'sını, Halka dizisinin birbirine çok yakışan çifti Hande Erçel ve Serkan Çayoğlu alarak birinci oldu. Yüzde 25 oy alan Kuzgun dizisinin başrolleri Burcu Biricik ve Barış Arduç'u yüzde 15 oy oranıyla Vuslat dizisinden Kadir Doğulu ve Devrim Özkan takip etti. Oyların yüzde 14'ünü Vurgun dizisinin çifti Deniz Çakır ve Erkan Petekkaya alarak dördüncü oldu.

Ankette kız ve erkek dağılımında ise sonuç değişmedi; kızların yüzde 42'si ve erkeklerin yüzde 52'si 2019'un en gözde çifti olarak Hande Erçel ve Serkan Çayoğlu'nu seçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:46 Kaynak: Bültenler

Serkan Çayoğlu, Güncel
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