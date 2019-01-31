Son Dakika Haberleri: 2019 Yılının 1. Dönem İl Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

2019 Yılının 1. Dönem İl Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

42 dakika önce

Mardin İl Koordinasyon Kurulu'nun 2019 yılı 1. dönem toplantısı, Vali Yardımcısı Osman Demir başkanlığında gerçekleştirildi.

2019 Yılının 1. Dönem İl Koordinasyon Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Mardin İl Koordinasyon Kurulu'nun 2019 yılı 1. dönem toplantısı, Vali Yardımcısı Osman Demir başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, ilçe kaymakamları, DSİ 15. ve 16. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kurum müdürleri ile belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Mardin Vali Yardımcısı Osman Demir, toplantıda ilde gerçekleştiren yatırımlardan bahsederek, sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınmanın değerlendirileceğini belirtti. İl genelinde 8 sektörde toplam 933 projenin bedelinin 16 milyar 939 milyon 281 bin 989 lira olduğunu ifade eden Demir, "Söz konusu projelere 2018 yılı için ayrılan ödenek toplamı 2 milyar 380 milyon 156 bin 504 liradır. 2018 yılı 4. dönem sonu itibarıyla ilimizdeki projelere 2 milyar 206 milyon 853 bin 282 lira harcanarak yüzde 93'lük nakdi gerçekleşme ve yüzde 36'lik fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2018 yılı 4. dönem sonu itibarıyla 2018 yılı programında bulunan 933 projenin 404'ü tamamlanmış, 322'si devam etmekte, 13'i ihale aşamasında olup 194 projeye ise çeşitli sebeplerden başlanamamıştır" dedi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:38 Kaynak: İHA

Osman Demir, Mardin, Güncel
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