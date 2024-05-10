St. Petersburg'ta Otobüs Kazası: 7 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

St. Petersburg'ta Otobüs Kazası: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

St. Petersburg\'ta Otobüs Kazası: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde seyir halindeki bir otobüs, Moyka Nehri'ne düşerek 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kazanın ardından arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve otobüs nehirden çıkarıldı. Rusya İçişleri Bakanlığı, kazanın nedenini araştırmak için soruşturma başlattı ve otobüs şoförü gözaltına alındı. St. Petersburg Ulaştırma Komitesi ise olayın meydana geldiği yolcu taşımacılık şirketini denetlemeye başladı.

10.05.2024 23:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde, yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Rus haber ajansı Tass'a göre, kent merkezinde seyir halindeki otobüs, Moyka Nehri'ne düştü.

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, kazada 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da kaza yerine sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları tamamladığını ve otobüsün nehirden çıkarıldığını duyurdu.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hakkında soruşturma başlatılan kazanın nedeninin araştırıldığı, otobüs şoförünün trafik ve araç kullanım kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

St. Petersburg Ulaştırma Komitesinin, nehre düşen otobüsün ait olduğu yolcu taşımacılık şirketini denetlemeye başladığı ifade edildi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Petersburg, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel St. Petersburg'ta Otobüs Kazası: 7 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:57 ABD, Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık silah ve teçhizat paketi açıkladı ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık silah ve teçhizat paketi açıkladı
22:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan eğitimde şiddet açıklaması: Düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde şiddet açıklaması: Düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz
22:07 Kamu bankalarında yeni dönem Tüm ATM’lerden ücretsiz işlem yapılabilecek Kamu bankalarında yeni dönem! Tüm ATM'lerden ücretsiz işlem yapılabilecek
19:55 İsrailli temsilci, BM’nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi İsrailli temsilci, BM'nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi
22:35 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye gönderme: TFF, TVF’yi örnek alsın Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye gönderme: TFF, TVF'yi örnek alsın
22:33 Güneş’teki şiddetli patlama ABD’de jeomanyetik fırtınaya yol açtı Güneş'teki şiddetli patlama ABD'de jeomanyetik fırtınaya yol açtı
22:05 Nijerya’da üniversiteye saldırı: 9 öğrenci kaçırıldı Nijerya'da üniversiteye saldırı: 9 öğrenci kaçırıldı
21:35 Adım adım Real Madrid’e Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain’e veda etti Adım adım Real Madrid'e! Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'e veda etti
21:19 Bolu’da kiracısının öldüğünü düşünen ev sahibi boş daireyle karşılaştı Bolu'da kiracısının öldüğünü düşünen ev sahibi boş daireyle karşılaştı
20:39 Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi
20:13 Hamas, İsrailli esirin intihar girişimini son anda engelledi Hamas, İsrailli esirin intihar girişimini son anda engelledi
20:03 Eşek arıları, Gazze’de İsrail askerlerini hastanelik etti Eşek arıları, Gazze'de İsrail askerlerini hastanelik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 23:53:16. #1.12#
SON DAKİKA: St. Petersburg'ta Otobüs Kazası: 7 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement