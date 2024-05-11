İsmail Kartal, tüm takımı kenara çekip tek bir şey söyledi - Son Dakika
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Spor

İsmail Kartal, tüm takımı kenara çekip tek bir şey söyledi

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, son virajda öğrencilerini ayağa kaldırmak için sık sık toplantılar düzenliyor. Kartal, futbolcularına Galatasaray derbisini hedef alarak, kalan 3 maçı kazanmaları gerektiğini ve bu şekilde taraftarlara ve camiaya borçlarını ödeyeceklerini söyledi.

11.05.2024 08:48
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, öğrencilerini ayağa kaldırmak için konuşma üstüne konuşma yapıyor.

GALATASARAY İLE 6 PUAN FARK VAR

Bu sezona oldukça iddialı başlayan İsmail Kartal'ın ekibi önce Sivas'tan 2-2'lik, ardında Konya'dan 0-0'lık beraberliklerle döndü. Bitime 3 hafta kala lider Galatasaray ile puan farkı 6'ya yükseldi.

"YAPMAMIZ GEREKEN BELLİ"

Matematiksel olarak şans sürse de futbolcuların artık şampiyonluğa inancı kalmadı. İsmail Kartal, futbolcularını motive etmek ve moral vermek için toplantı üstüne toplantı yapıyor. Sık sık toplu ve bireysel konuşmalara imza atan deneyimli teknik adamın dün öğrencilerine yönelik konuşmasında, "İşimizin çok zor olduğu bir gerçek. Ancak yapmamız gereken de belli. Önce kendi sahamızda Kayseri'yi yenmeliyiz. Ardında Rams Park'a gideceğiz. Bizim için Galatasaray galibiyeti, sezon boyunca durmadan bizi destekleyen taraftara ve camiamıza ödenecek bir borç. Son haftada ise İstanbulspor'u yeneceğiz" dediği öğrenildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İsmail Kartal, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal, tüm takımı kenara çekip tek bir şey söyledi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Oooo: Farz edelim 3 maçı kazandı ve 100 ün üzerinde puan topladı Yinede şampiyon olamıyor. Cem yılmazı bıraktım artık feneri izliyorum:)) 0 0 Yanıtla

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