3 ayrı suç örgütüne peş peşe darbe! 60 şüpheliye gözaltı

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Türkiye genelinde organize suç örgütlerine yönelik kararlı operasyonlar sürüyor. Son olarak İstanbul ve Kocaeli merkezli olmak üzere toplam 7 ilde 3 ayrı örgüte operasyon düzenlendi. Çökertilen örgütlerden ikisinin birbirleriyle husumetli olduğu öğrenilirken 60 şüpheli ise kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul ve İzmir'de elebaşılığını Numan Karakoç'un ve cezaevinde olan Hakan Akdoğan'ın yaptığı husumetli 2 ayrı suç örgütüne yönelik "Mahzen-42" operasyonları düzenlendi.

SUÇ DOSYALARI BİR HAYLİ KABARIK

Operasyonlara elebaşı Numan Karakoç'un da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ise, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

SİLAHLAR VE UYUŞTURUCUYA EL KONULDU

Operasyonlar sonucu 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

KOCAELİ MERKEZLİ 5 İLDE OPERASYON

Bir diğer operasyonun adresi ise Kocaeli oldu. "Mahzen-43" operasyonları kapsamında İstanbul, Tekirdağ, Bitlis ve Aksaray olmak üzere 5 ilde harekete geçildi. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, rüşvet, yağma ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Baskınlarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişeğe el konuldu. 27 şüpheli ise yakalandı.