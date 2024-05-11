Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, faizsiz evlilik kredisinde ilk ödemenin tarihini verdi

Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu başvurularının 8 bin 563'e ulaştığını belirterek, "Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanacak gençlerimize bir müjdeyi vermek istiyorum: Eğitim programlarına katılıp, resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerin kredi ödemelerine 2 1 Mayıs itibarıyla başlıyoruz." dedi.

Göktaş, TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Ekim ayında "Ailemiz, istikbalimiz" temasıyla 8. Aile Şurası'nı düzenlediklerini hatırlatan Göktaş, "Aile Şuramızın önerilerini dikkate alarak hazırladığımız Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı 15 Mayıs'ta açıklıyoruz." diye konuştu.

15 Mayıs'ın BM tarafından ilan edilen "Uluslararası Aile Günü"nün 30'uncu yıl dönümü olduğuna da dikkati çeken Göktaş, "Özellikle aileyi merkeze alan, bu eylem planını, Türkiye'de ilk defa gerçekleştiriyoruz. 2024-2028 yıllarını, yani önümüzdeki dört yılı kapsıyor. Biz vizyon belgesini ve eylem planını, 16 bakanlık, sivil toplum kuruluşlarımız, akademisyenlerimiz ve 27 kurumla, çok geniş bir katılımla hazırladık. Eylem planı ile aileyi tehdit eden unsurları tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak için kurumlar arası işbirliğini güçlendiriyoruz. Bu plan ile ülkemizin bir yandan dinamik nüfusunu korumak ve aile ve evlilik kurumunun güçlendirilmesini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

GENÇLERE 48 AY VADELİ, 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ FAİZSİZ KREDİ

Deprem bölgesinde pilot uygulaması başlayan Aile ve Gençlik Fonu müracaatları ile projenin uygulanmasındaki son duruma ilişkin soru üzerine Bakan Göktaş, "Bu proje Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonun, gençliğe de verdiği önemin en somut örneklerinden biri. Proje ile evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğimiz çok büyük bir ilgi gördü ve görmeye devam ediyor." dedi.

"21 MAYIS İTİBARIYLA HESAPLARA YATMAYA BAŞLAYACAK"

Göktaş, açıklamasının devamında, "Biz projenin pilot uygulamasını deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da gerçekleştirdik. En çok başvuruyu da Hatay'dan aldık. Bugün itibarıyla fona başvuran 8 bin 563 çiftimiz var. Bugüne kadar şartları sağlayan 2 bin 13 gencimize evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi verdik. İnceleme süreci diğer başvurular için de devam ediyor. Fondan yararlanacak gençlerimize de aslında bir müjdeyi de vermek istiyorum: Eğitim programlarına katılıp, resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerin kredi ödemelerine 21 Mayıs itibarıyla başlıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.