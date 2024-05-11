Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı - Son Dakika
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Politika

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı

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Rawest Araştırma'nın "Kürt Meselesi, Kürt Siyaseti ve Demirtaş" başlıklı anketinden çıkan sonuçlar dikkat çekti. Araştırmada Kürt kökenli vatandaşlar arasında Selahattin Demirtaş itibar açısından zirvede yer alırken onu Ekrem İmamoğlu'nun takip ettiği görüldü.

11.05.2024 09:22  Güncelleme: 09:32
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Rawest Araştırma'nın yayımladığı son "Kürt Meselesi, Kürt Siyaseti ve Demirtaş" başlıklı son anket dikkat çekti. Anket 1406 Kürt kökenli vatandaşla gerçekleştirildi.

EN YAKIN HİSSETTİKLERİ PARTİ DEM OLDU

Ankete göre; Kürt kökenli vatandaşların kendilerine en yakın hissettiği parti DEM Parti olurken en yakın ikinci parti ise CHP oldu. "DEM'e yakınlık eğitim düzeyi arttıkça azalıyor" ifadelerinin yer aldığı araştırmada, eğitim durumu yükseldikçe DEM Parti'ye Kürt kökenli vatandaşların ilgisinin azaldığı veriler paylaşıldı.

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı

DEMİRTAŞ ZİRVEDE, İMAMOĞLU İKİNCİ

Öte yandan Kürt kökenli vatandaşlar arasında liderlerin itibarının da araştırıldığı ankete göre, Selahattin Demirtaş zirvede yer alırken onu Ekrem İmamoğlu'nun takip ettiği görüldü.

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı

HANGİ MÜZİKLERİ DİNLERLER?

Ankette bunların yanı sıra Kürt kökenli vatandaşların dinledikleri müzik de araştırma konusu oldu. Araştırmada Mem Ararat, Şivan Perver, Ahmet Kaya, Rojda, Aynur Doğan gibi isimlerin öne çıktığı görüldü.

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı

Selahattin Demirtaş, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat: Bu ve bunun gibi haberler, yandaş medyanın insanları yanıltmak için yaptığı haberlerdir. "bakın bunlar el ele kol kola" algısını yaratmak için yapılan haberlerdir. Bunlara inanmayın!!! 2 1 Yanıtla
    Yakup Celiktepe: Yani sizin gibiler oldukça bu ülkede birileri ceplerini doldurmak bizim gibilerde hep sürünecek nokta 0 2
  • Yakup Celiktepe: Bu haber yanıltıcı çünkü eğitim seviyesi deniliyor. Eğitim seviyesi düşük oldukça akp ye yükseldikçe dem e oy verildiğini herkes biliyor.bir de Yüzde %7.7 çıkma ihtimali sıfır çünkü Selahattin Demirtaş dem den fazla oy alan bir kişi, hatta ve hatta dem dışında bir parti de olsa en az -20alacak lider bunu bildikleri için içeri attıklarını da biliyoruz ama her zaman dediğim gibi devran döner bir gün! 0 1 Yanıtla

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