Panathinaikos'a resti çekti! Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı - Son Dakika
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Panathinaikos'a resti çekti! Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı

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Fenerbahçe'nin devre arasında satın alma opsiyonuyla Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydin, sarı-lacivertli takıma geri döndü. Samet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı paylaştığı için Yunan ekibinde kadro dışı bırakılmıştı.

24.05.2024 16:38  Güncelleme: 17:28
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Fenerbahçe'nin Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı sebebiyle Yunan ekibinde kadro dışı kalmıştı. Samet ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'YE DÖNDÜ

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre milli futbolcu, Panathinaikos'tan ayrıldı. Fenerbahçe'ye dönen Samet'in sarı-lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Atatürk paylaşımı nedeniyle Panathinaikos'ta kadro dışı kalan Samet Akaydin, Fenerbahçe'ye geri döndü

PAYLAŞIMI KALDIRMASI İSTENMİŞTİ

Yunan ekibi, Samet Akaydin'in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda yaptığı Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı kaldırmasını istemişti. Samet, paylaşımını kaldırmamış ve sonrasında kadro dışı bırakılmıştı.

Samet'in o paylaşımı;

Atatürk paylaşımı nedeniyle Panathinaikos'ta kadro dışı kalan Samet Akaydin, Fenerbahçe'ye geri döndü

PANATHINAIKOS KARİYERİ

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Panathinaikos'a yarım sezonluğuna satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Samet Akaydin, Yunan ekibi ile tüm kulvarlarda 15 maçtı ve 1072 dakika sahada kaldı.

Panathinaikos\'a resti çekti! Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı

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Son Dakika Spor Panathinaikos'a resti çekti! Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (11)

  • Behzat: qel iki gözüm 19 0 Yanıtla
  • Sabri İnce: Para kişiyi sadece zengin eder. KARAKTER efsane . 17 0 Yanıtla
  • Okay Örüm: adamsın 15 1 Yanıtla
  • Turgut Celik: iyi güzel de yanlış adreste fenevbahçe de yunan takımı 2 12 Yanıtla
  • Nuri Varol: bir galatasaray taraftarı olarak tebrik ediyorum samet akaydın.... 9 0 Yanıtla
  • Ali null: ADAM DİYE YAZILIR TÜRK DİYE OKUNUR 7 0 Yanıtla
  • Ersin Topcu: ADAM 6 0 Yanıtla
  • Ali Arslan: Cansın sen helal olsun sana adam adam 6 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic: futbolculugunu hic sevmem ama ADAM 5 0 Yanıtla
  • Kurtbet Kara: Herşey çok iyide fb ye gelmeseydin keşke 0 0 Yanıtla
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