Süper Lig'de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti - Son Dakika
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Spor

Süper Lig'de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti

Gençlerbirliği ve Ajax formaları giyen Nijeryalı eski futbolcu Tijani Babangida, trafik kazası geçirdi. Tijani'nin hayati tehlikesi devam ederken, kardeşi Ibrahim Babangida kazada hayatını kaybetti.

11.05.2024 09:16
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Bir dönem Gençlerbirliği forması giyen Nijeryalı futbol efsanesi Tijani Babangida (50), trafik kazasında ağır yaralandı.

KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ajax forması giydiği 5 sezonda adını tüm dünyaya duyuran ve 1998 Dünya Kupası performansıyla da takdir toplayan Tijani Babangida, kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Ibrahim Babangida ile birlikte Nijerya'da büyük bir trafik kazası geçirdi. Kazada İbrahim Babangida hayatını kaybederken 50 yaşındaki Tijani Babangida'nın durumu ise kritik.

2001 YILINDA GENÇLERBİRLİĞİ'NDE OYNADI

Nijerya Profesyonel Futbolcular Birliği Genel Sekreteri Emmanuel Babayaro yaptığı açıklamada "Kaduna-Zaria Eoad otoyolunda korkunç bir araba kazası geçiren başkanımız Tijani Babangida için dua edelim" dedi. Tijani Babangida 36 kez Nijerya milli takımı formasını giyerken 5 gol kaydetmişti. Atlanta 96 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Nijerya takımının bir parçasıydı. Tijani, 2001 yılında Gençlerbirliği'nde kiralık olarak oynamıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Gençlerbirliği, Nijerya, trafik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig'de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti - Son Dakika
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