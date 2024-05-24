Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı - Son Dakika
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Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı

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Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemeye karşı çıkan şarkıcı Hatice, köpek taklidi yaparak "Doyurmak yerine öldürmek neden?" ifadelerini kullandı.

24.05.2024 15:19
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Uzun süredir sokak hayvanlarıyla ilgili devam edilen tartışmada hazırlanan yasa tasarısında hayvanların belirlenen sürede sahiplenilmemesi durumunda itlaf edileceğini konuşulmaya başlandı. Ülke gündemine oturan tartışmaya bir şarkıcı Hatice'den geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Hatice, köpeklerin uyutulmasıyla ilgili yasaya tepki göstermek için gittiği restoranda köpek taklidi yaptı. Yemek yiyen bir çocuğun yanına giderek havlayan Hatice, kendisine yiyecek verilmesi üzerine sevgi gösterdi. O anları Instagram hesabından paylaşan şarkıcı "Daha ne kadar açıklayıcı olabilirim doyurmak yerine öldürmek neden" dedi.

Yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı

SOKAK KÖPEKLERİYLE İLGİLİ DÜZENLEME NEDİR?

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili hazırlık aşamasında olunan kanun teklifinde, alınan kulis bilgilerine göre detaylar da belli olmaya başladı. Hazırlık sürecinde dünyadaki örneklerinin de incelendiği çalışmada İngiltere'deki düzenlemeye benzer bir teklifin ortaya çıkacağı öğrenildi. AK Parti kaynaklarının aktardığına göre teklifte sahipsiz köpeklerin uyutulmasıyla ilgili seçenek de olacak. Düzenlemeyle ilgili alınan bilgilere göre belediyeler barınaklarındaki kapasite kadar köpeklerin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanına çıkacak. Her köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün bekleme süresi olacak. Belirlenen 30 günlük süre sonuna kadar sahiplenilmeyen köpekler için uyutma kararı uygulanacak. Kaynaklar, uyutmanın merhamet şartlarıyla uygulanacağı ayrıntısını paylaştı. Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanacak yeni köpekler gelecek ve süreç bu yöntemle devam edecek.

Yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı
Yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı
Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı

Hatice, Hayvan Hakları, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Cihan Ramazan: Hatice de uyutulmalı. 62 0 Yanıtla
    mustafa sagdic: onu uyutan uyutuyordur (: 20 0
  • jackal insomnia: sokak hayvanları barınaklarda bakılmalı kaç kişi kaç çocuk can verdi sokak köpeklerinin saldırıları sonucunda birde bu açıdan bakın 43 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic: taklit yapmasina gerek yoktu 29 0 Yanıtla
  • MAMET DAS: bu tarz yerlere hayvan alınmamalı çocuğu rahatsız ediyor 9 0 Yanıtla
  • Kerim Özel: haticenin farkı yok onlardan zaten 9 0 Yanıtla
  • Murat Itibar: yakışmış 8 0 Yanıtla
  • Bilal Akarsu: Yakışıyor çok güzel taklit yapmış hatta taklit bile denilemez 6 0 Yanıtla
  • Ahmet özdoğan: yasaya göre bütün köpekler uyutulacak değil tabii ki uyutulması gerekenler uyutulacak 3 0 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz: Hiç şaşıröadım gerçek kimligine dönmüş 0 0 Yanıtla

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