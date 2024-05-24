Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız - Son Dakika
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Yaşam

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Meclis'e gelmesi beklenen başıboş köpeklerle ilgili yasal düzenleme hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erbakan "Cenabıallah'ın verdiği bir canı ancak Cenabıallah alabilir. O bir insan da olsa, hayvan da olsa böyledir. Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına kesinlikle Yeniden Refah Partisi olarak karşıyız. Bu inancımıza da uygun olmayan bir davranıştır. İnsani bir davranış da değil" dedi.

24.05.2024 13:06  Güncelleme: 13:28
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Konya'da Altınekin, Çumra, Emirgazi, Doğanhisar, Sarayönü ve Yalıhüyük ilçelerini kazanan YRP'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, belediye başkanlıklarına ziyaret için geldiği Konya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İNANCIMIZA UYGUN OLMAYAN BİR DAVRANIŞTIR"

Sokak köpeklerinin toplatılması ve uyutulmasıyla ilgili çalışmalara değinen Erbakan, "Cenabıallah'ın verdiği bir canı ancak Cenabıallah alabilir. O bir insan da olsa, hayvan da olsa böyledir. Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına kesinlikle Yeniden Refah Partisi olarak karşıyız. Bu inancımıza da uygun olmayan bir davranıştır. İnsani bir davranış da değil. Bazı batı ülkelerinde bu yapılıyor olsa bile bizim onları taklit etmemiz doğru bir yaklaşım değildir.

SEÇİM BEYANNAMESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yeniden Refah Partili belediyelerimiz de seçim öncesinde beyannamemizde de ifade ettiğimiz gibi o hayvanlarımızı mutlaka toplamak, sokaklarımızı başıboş köpeklerden arındırmak ancak bu hayvanlarımızı da en güzel şartlarda en modern, gelişmiş merkezlerde yaşamlarına devam ettirmek. Veterinerler gözetiminde, uzmanlar gözetiminde ve bu merkezlerinde 24 saat internet üzerinden canlı yayınla halkımız tarafından izlenebilmesi, takip edilebilmesi, halkımızın ziyaretlerine her zaman açık olması ve orada en iyi şartlar altında o hayvanların yaşatılması bizim hedefimiz, projemiz bu. Bununla ilgili belediyelerimiz şimdiden kollarını sıvadılar.

"HAYVANLARIN UYUTULMASINA KARŞIYIZ"

Yeniden Refah Partisi olarak hiçbir canlının alınmasını onaylamıyoruz. Bu hayvanların uyutulmasına karşıyız. Bunların bu modern gelişmiş merkezlerde her türlü destek sağlanarak yaşatılması son derece önemlidir" dedi.

Meclis\'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan\'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
Kaynak: DHA

Yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan, Refah, Hayvan Hakları, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Adem Uçuk: Boş boş konuşuyor her zamanki gibi. Soyadı dışında bir vasfı yok. 17 15 Yanıtla
  • Binali Şahin: Adam haklı hayvanları öldüremezsiniz 18 11 Yanıtla
  • mithat kibarkaya: CHP nin şemsiyesi altın da toplanan klasik bir parti başkanı 9 13 Yanıtla
    İSMAİL TARIK ÖZÇETİN: Sen kimin şemsiyesinin altında toplanıyorsun 0 1
  • Selim Kayisi: Hastalık taşımıyorlarsa, aşırı saldırgan değillerse neden bir yaşam yok edilmesi düşünülebilir ki ? Yalnız düşünmekten bahsediyorum. sadece düşünmek... başka bir yolu var ise asla ve asla uyutulmamalıdır. 13 3 Yanıtla

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