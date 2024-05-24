Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı - Son Dakika
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Politika

Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı

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Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cinayetine ilişkin soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Ateş cinayetinde eski MHP Mersin Milletvekili ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Olcay Kılavuz'un da şüpheliler arasında yer aldığı iddia edildi. Kılavuz ile ilgili olarak Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in şikayeti sonrasında işlem yapıldığı öne sürülüyor.

24.05.2024 15:30
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30 Aralık 2022'te Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hakkında hazırlanan iddianame sonrası art arda önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ateş cinayetinde 27. Dönem MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un da şüpheliler arasında yer aldığı ve dosyanın parlamenter soruşturma bürosunda olduğu iddia edildi.

OLCAY KILAVUZ'LA İLGİLİ OLAY İDDİA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı da olan Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldığını belirten gazeteci İsmail Saymaz, gelişmeyi Sözcü TV ekranlarında duyurdu.

Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı

DOSYASI PARLAMENTER SORUŞTURMA BÜROSUNDA

Kılavuz ile ilgili olarak suikasta kurban giden Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in şikayeti sonrasında işlem yapıldığını belirten Saymaz, Bahçeli'nin danışmanının olay tarihinde milletvekili olduğu gerekçesiyle dosyasının parlamenter soruşturma bürosuna iletildiğini kaydetti.

Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı

"BURADAN SONRA NE İŞLEM YAPILDIĞINI BİLEMİYORUZ"

Saymaz'ın açıklamalarına şöyle devam etti; "Bu elimizdeki evraka göre o dönemde Mersin milletvekili olan, şimdi ise MHP lideri Devlet Bahçeli'nin danışmanı olarak görev yapan Olcay Kılavuz, Sinan Ateş dosyasında şüpheli olarak anılıyor. Ancak kendisi o tarihte milletvekili olduğu için doğrudan soruşturma yürütülemedi ve hakkında fezleke düzenlenmesi için ayrılan evrak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın parlamenter bürosuna havale edildi. Buradan sonra ne işlem yapıldığını bilemiyoruz.

Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı

"FEZLEKE HAZIRLANIP MECLİS'E GÖNDERİLMELİ"

Bu durumda parlamenter büronun yapması gereken Olcay Kılavuz ile ilgili olarak 'kasten adam öldürme' suçundan fezleke hazırlayıp Meclis'e göndermesidir ve Meclis'te dokunulmazlığının kaldırılması için de bu işlemin gereğinin yerine getirilmesidir. Evrakın parlamento bürosuna gittiğini anlıyoruz ancak aradan geçen 15 aylık sürede bu görev yerine getirildi mi bilmiyoruz.

Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı

"O TARİHTE MİLLETVEKİLİ OLSAYDI GÖZALTINA ALINACAKTI"

Sinan Ateş cinayetine ilişkin kasten adam öldürme iddiası ile hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapılan Olcay Kılavuz'un bu dosyası Meclis'e gitti mi belirsiz, Meclis bununla ilgili fezleke hazırladı mı onu da bilmiyoruz. Ancak bugün itibari ile şunu öğreniyoruz. Bundan yaklaşık 14 ay önce yani 18 Nisan 2023 tarihinde Olcay Kılavuz hakkında Sinan Ateş cinayeti davası ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile şüpheli sıfatı işlem yapılmış. O tarihte milletvekili olmasaydı doğrudan gözaltına alınacaktı ve ifadesi alınacaktı."

Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı

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Son Dakika Politika Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yunus Uslu: İnşallah Türk Adaleti, gerçek milliyetçi ve vatansever hukukçular bu olayı çözer. Ali Yerlikaya ve ekibine de güvenimiz tam . Mekanın cennet olsun Sinan Ateş 1 0 Yanıtla

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