İfadeleri 4 saat sürdü! Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı - Son Dakika
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İfadeleri 4 saat sürdü! Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı

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Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ardından yaşanan olaylar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri getirildi.

24.05.2024 15:07
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Galatasaray- Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski yönetici Hulusi Belgü ile Emre Kartal, ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi.

İFADELERİ 4 SAAT SÜRDÜ

Basın Suçları Soruşturma Bürosu'ndaki işlemleri yaklaşık 4 saat süren şüpheliler, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler, basın mensuplarının görüntü almaması için adliyenin özel güvenlik görevlileri eşliğinde yangın merdiveninden sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Bu sırada adliyede yangın alarmı çalmaya başladı.

İfadeleri 4 saat sürdü! Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI ALDILAR

İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinde işlemleri tamamlanan Karanlık, Belgü ve Kartal hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri getirildi.

İstanbul Valiliği, Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında Basın ve Spor Savcısı talimatı doğrultusunda Stadyum Müdürü A.Ç'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını, stat içindeki olaylara karışanların kimlik tespiti çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti. Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağırılmıştı.

İfadeleri 4 saat sürdü! Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı

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Son Dakika Spor İfadeleri 4 saat sürdü! Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Emre Ergul: Siz hepiniz.. Fenerbahçe tek..!!! 42 44 Yanıtla
  • Baris Yavuz: fenerli futbolcu ve yöneticiler futbolu hep saha dışına çıkarma peşindeler 35 39 Yanıtla
  • Ali Arat: adalet trabzonda farkli istanbulda farkli demekki. kanunlar demekki yere yoreye gore degisiyor. helal olsun. ama unutmayin kulun adaleti sasar rabbin asla 41 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic: ayni adalet trabzonda neredeydi. siz hepiniz fenerbahce tek 17 9 Yanıtla
  • Depechs Modes: ismail herseye atlıyor kim koruyor anlamadık gitti 12 9 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş: FENERBAHÇE ağır taştır altında kalırsınız. Rize'de otobüs kurşunlanmasında olmayan trabzon'da uygulanmayan adalet FENERBAHÇE ye gelince noktası virgülüne kadar uygulanıyo. yüzünü okşatanlarla dik duranları ayıramayan adalet... 7 11 Yanıtla
  • Behzat: Adalet siz buluyorum 9 7 Yanıtla

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SON DAKİKA: İfadeleri 4 saat sürdü! Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı - Son Dakika
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