Brezilya\'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye\'ye getirildi

oguz ates:

büyük besici adam geliyor ahıra malları satın alıyor kullanımı sana ait diyor başka ahıra gidiyor oradaki malları da satın alıyor kullanımı sana diyor böyle böyle şehirde satın alacak mal burakmıyor kasaplar lokantalar et bulamıyor sonra fiyatlar yukarı çıkıyor büyük adam ahırlara tekrar geliyor malları sahiplerine geri satıyor iki tarafta kârda alan memnun satan memnun olan millete fakire oluyor devlet te bunlara meydanı burakmamak için belki saman buğday inek ithal ediyor çevremde 100 100 kuzu desteği alan besiciler var devlet destekliyor ama büyük besiciler fiyatları belirliyor