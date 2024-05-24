Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

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Son dönemde iyiden iyiye artan fiyatlar nedeniyle vatandaş kırmızı ete ulaşmakta zorlanırken, Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak için Brezilya'dan 27 bin angus cinsi sığır ithal edildi. Angusları taşıyan 201 metre uzunluğundaki Panama bayraklı geminin yanaşmasıyla, İskenderun ilçe merkezinde kötü koku oluştu.

24.05.2024 15:10  Güncelleme: 15:25
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Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak için Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus cinsi sığır, Panama bayraklı 'NADA' gemisiyle İskenderun'a getirildi.

İLÇE MERKEZİNDE KÖTÜ KOKU OLUŞTU

Günlerdir deniz yolculuğunda olan Panama bayraklı 'NADA' adlı gemi, İskenderun Limak Port'a yanaştı. 27 bin angus cinsi sığırın yüklü olduğu 201 metre uzunluğunda 32 metre genişliğindeki geminin yanaşmasıyla, ilçe merkezinde kötü koku oluştu.

VETERİNERLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRECEK

İthal olarak getirilen sığırların, veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gemiden indirileceği kaydedildi.

Brezilya\'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye\'ye getirildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • YoH null: vay be bundan 20 sene önce bolluk bereketli ülke şimdi başka yerden alıyor 38 8 Yanıtla
  • Harun Çelik: Yakında oksijeni de ithal edecez sanırım 23 3 Yanıtla
  • mürsel sarıteke: ithal etin tadida kaliteli olur:) 10 6 Yanıtla
  • deyvani10 : biz tarım ülkesi değilmiydik 15 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic: hani tarimda hayvancilikda ucuyorduk. abi sen 100 kg et yetebilen ulkeye milyonlarca multeci yigarsan eldeki 100.kg sana yetmez tabiki 10 2 Yanıtla
  • oguz ates: büyük besici adam geliyor ahıra malları satın alıyor kullanımı sana ait diyor başka ahıra gidiyor oradaki malları da satın alıyor kullanımı sana diyor böyle böyle şehirde satın alacak mal burakmıyor kasaplar lokantalar et bulamıyor sonra fiyatlar yukarı çıkıyor büyük adam ahırlara tekrar geliyor malları sahiplerine geri satıyor iki tarafta kârda alan memnun satan memnun olan millete fakire oluyor devlet te bunlara meydanı burakmamak için belki saman buğday inek ithal ediyor çevremde 100 100 kuzu desteği alan besiciler var devlet destekliyor ama büyük besiciler fiyatları belirliyor 1 0 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Eeyyyyyy Türkiyeee bak dışardan kurbanlık geliyor :) 1 0 Yanıtla

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