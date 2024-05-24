Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, muhabirin sorusuna tepki gösterdi - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, muhabirin sorusuna tepki gösterdi

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kabul edilen yeni müfredatla ilgili soru sormak isteyen muhabir Ayşegül Altın'a beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Tekin, muhabirin uzattığı mikrofonu eliyle iterek uzaklaştırdı ve 'Bu kadar insanın hakkını gasp etmeye hakkınız yok' sözleriyle tepki gösterdi.

24.05.2024 15:39
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, kabul edilen yeni müfredatla ilgili soru sormak isteyen muhabir Ayşegül Altın, beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Uzatılan mikrofonunu eliyle iterek uzaklaştıran Tekin, "Bu kadar insanın hakkını gasp etmeye hakkınız yok" sözleriyle tepki göstererek yoluna devam etti.

YENİ MÜFREDAT KURUL ONAYINDAN GEÇTİ

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı verilen yeni müfredat için iletilen tüm görüş ve önerilerin öğretim programlarına yansıtıldığını, yeni müfredatın Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçtiğini duyurdu.

MUHABİRİN MİKROFONUNU UZAKLAŞTIRDI

İstanbul Yedikule'de bir etkinliğe katılan Bakan Yusuf Tekin'e müfredatla ilgili bu açıklamanın ardından soru yöneltildi. Ancak Tekin, sinirlenerek muhabir Ayşegül Altın'ın uzattığı mikrofonu eliyle uzaklaştırdı.

"BU KADAR İNSANIN HAKKINI GASP ETMEYE HAKKINIZ YOK"

Tekin, muhabire dönerek ,"Çok demokratik biçimde size diyorum ki haber alma hürriyetinizi saygıyla karşılıyorum. Sizin sorduğunuz soruyla ilgili basın açıklaması yapacağım. Siz de buyurun gelin konuşalım. Bu kadar insanın hakkını gasp etmeye hakkınız yok." ifadelerini kullandı.

Muhabir ise karşılaştığı tepki karşısında Yusuf Tekin'e "Zor bir soru değil, müfredatla ilgili" yanıtını verdi ancak "Arkadaşlar lütfen diyorum" cevabını aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, muhabirin sorusuna tepki gösterdi

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, 3.Sayfa, Eğitim, Politika, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, muhabirin sorusuna tepki gösterdi - Son Dakika

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