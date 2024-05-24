MİT'ten Hakurk'a nokta operasyon! Hadice Kaya ve Heva Kivelçek etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MİT'ten Hakurk'a nokta operasyon! Hadice Kaya ve Heva Kivelçek etkisiz hale getirildi

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Milli İstihabrat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta TSK harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'lı teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivelçek'i etkisiz hale getirdi.

24.05.2024 14:54
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MİT, Hadice Kaya ve Heva Kivelçek isimli iki teröristin, örgüt yöneticilerinin Hakurk'taki Türk Silahlı Kuvvetleri harekat bölgesine yönelik eylem talimatlarını içeren notları taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine Kaya ve Kivelçek, MİT tarafından adım adım izlenmeye başlandı.

ÖRGÜTÜN YÖNETİM TALİMATLARINI AKTARACAKLARDI

MİT'in örgüt içerisindeki ajanları sayesinde iki teröristin örgüt üst yönetiminin talimatlarını aktarmak üzere gece saatlerinde harekete geçecekleri öğrenildi. Nefes kesen bir takip sonrasında MİT tarafından teröristlere yönelik bir operasyon kararı alındı. Hadice Kaya ile Heva Kivelçek nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

HADİCE KAYA KİMDİR?

Nujiyan İsyan kod Hadice Kaya, 2015 yılında PKK/KCK saflarına katıldı. 2016'da Gare'de silahlı/ideolojik eğitim alan KAYA, 2018 yılında Avaşin'e geçti. Son olarak Hakurk alanındaki harekat bölgesinde faaliyet gösterdi.

HEVA KİVELÇEK KİMDİR?

Suriye/Afrinli olan Diljin Azadi kod Heva Kivelçek, 2015 yılında çocuk yaşta örgüt tarafından silah altına alındı. Gare'de 2018 yılında silahlı/ideolojik eğitim alan terörist, Avaşin bölgesinde suikast eğitimi aldı.

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Operasyonlar başarıyla devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri de sınır ötesinde terör örgütlerine art arda darbeler indirmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/ YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

"TERÖRE VE TERÖRİSTE HİÇBİR YERDE GEÇİT YOK"

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit olmadığı belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerini kullandı.

MİT\'ten Hakurk\'a nokta operasyon! Hadice Kaya ve Heva Kivelçek etkisiz hale getirildi

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Son Dakika Güncel MİT'ten Hakurk'a nokta operasyon! Hadice Kaya ve Heva Kivelçek etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Umit Karaca: Ellerin dert görmesin 38 0 Yanıtla
  • Alper Turken: vuran elleri dert görmesin?????? 35 0 Yanıtla
  • Ramazan Sarac: Ateşleri bol olsun Türk'ün gücünü görmeye devam edeceksiniz 26 0 Yanıtla
  • Tuna güler: Okumuş adam tabi gebertildi diyememiş, etkisiz hale getirildi demiş. 20 0 Yanıtla
  • Taner Ozkaya: CHP nin başı sağolsun 5 1 Yanıtla
    Cihan Ramazan: Davul ve zurna ile karşılayanların başı sağ olsun. 0 0
  • Cihan Ramazan: Size sarı torbalar aldık, çiçek pazarından. 5 0 Yanıtla
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