İzledikçe hayran kaldı! Guardiola, Arda Güler\'i öve öve bitiremedi

YoH null:

cok fazla abartılıyor gerektiğinden fazla

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Mustafa POLAT: Kimse abartmıyor istatistikler söylüyor. Çocuk en az sürede en fazla gol atma, en akılcı pas atma, en yüksek pas yüzdesi, en geçimli futbolcu olduğu istatistiksel olarak ispatlanmış neyin abartısı. Aut atışını kullanıp sonra top havadayken koşup yakaladığını mı söylemişler.. 30 0

Turgay Uysal: Al sana kalbi kötü bir adam daha okadar kısa süre almasına rağmen gol atıp takıma katkı sağlıyor bütün dünya sevgi göstersi yapıyor sana göre abartlıyor mu sadece sen bu zamana kadar ne yaptın ülken için 1 0