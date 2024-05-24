İzledikçe hayran kaldı! Guardiola, Arda Güler'i öve öve bitiremedi - Son Dakika
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İzledikçe hayran kaldı! Guardiola, Arda Güler'i öve öve bitiremedi

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Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, izleyenleri kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. İngiltere Premier Lig'de şampiyon olan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, "Madrid onu sık sık oynatırsa, bu çocuk durdurulamaz olabilir, çok iyi" sözleriyle Arda'dan övgüyle bahsetti. Öte yandan Bernardo Silva'nın yerine oyuncu arayan İngiliz ekibi, genç futbolcu için sürpriz bir girişimde bulunabilir.

24.05.2024 13:39
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İspanyol devi Real Madrid ile La Liga şampiyonluğu yaşayan Arda Güler, performansıyla İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City teknik patronu Pep Guardiola'yı da kendine hayran bıraktı.

"BU ÇOCUK DURDURULMAZ"

İspanyol Defensa Central'in haberine göre; teknik heyetiyle yaptığı görüşmelerde Arda'yı öven Guardiola, "Madrid onu sık sık oynatırsa, bu çocuk durdurulamaz olabilir, çok iyi" ifadelerini kullandı.

Şampiyon hocayı bile şaşırttı! Guardiola, Arda Güler'i öve öve bitiremedi

CITY'DEN ARDA HAMLESİ GELEBİLİR

Haberde, Takımın önemli isimlerinden Bernardo Silva'nın yerine oyuncu arayışları bulunan Manchester City'nin önümüzdeki dönemde milli yıldızımız Arda'yı gündemine alması beklendiği ve genç oyuncunun takımıyla olan kontratının 2029 yazına kadar devam ettiği bilgisine yer verildi.

Şampiyon hocayı bile şaşırttı! Guardiola, Arda Güler'i öve öve bitiremedi

ARDA'NIN MADRID PEFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 5'i ilk 11 olmak üzere 12 maça çıktı. Son dönemde daha fazla süre alan Arda, bu sezon sahada kaldığı 379 dakikaya 6 gol sığdırmayı başardı.

İzledikçe hayran kaldı! Guardiola, Arda Güler\'i öve öve bitiremedi

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Son Dakika Spor İzledikçe hayran kaldı! Guardiola, Arda Güler'i öve öve bitiremedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • YoH null: cok fazla abartılıyor gerektiğinden fazla 7 73 Yanıtla
    Mustafa POLAT: Kimse abartmıyor istatistikler söylüyor. Çocuk en az sürede en fazla gol atma, en akılcı pas atma, en yüksek pas yüzdesi, en geçimli futbolcu olduğu istatistiksel olarak ispatlanmış neyin abartısı. Aut atışını kullanıp sonra top havadayken koşup yakaladığını mı söylemişler.. 30 0 Turgay Uysal: Al sana kalbi kötü bir adam daha okadar kısa süre almasına rağmen gol atıp takıma katkı sağlıyor bütün dünya sevgi göstersi yapıyor sana göre abartlıyor mu sadece sen bu zamana kadar ne yaptın ülken için 1 0 Saban Patat: Evet koskoca Real bilmiyor sen biliyorsun 1 0
  • Faruk korkmaz: Helal olsun kardeşime 37 1 Yanıtla
  • Kadir Uçar: abi bisey soylemeyelim nazar değmesin. o zaten yolunda yolu bahtı açık olsun yigidimin 15 0 Yanıtla
  • Ali null: TÜRKİYENİN GURURU KİM NE DERSE DESİN 3 0 Yanıtla

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