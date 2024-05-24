Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı - Son Dakika
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Dünya

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail aleyhine talep ettiği yeni tedbirlere ve acil önlem talebine ilişkin karar açıklandı. Mahkeme, İsrail'in Refah saldırısını durdurması gerektiğini ve Refah Sınır Kapısı'nın yardımlar için açık tutulması gerektiğini belirtti.

24.05.2024 16:20  Güncelleme: 16:55
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Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Refah'a saldırılarıyla ilgili aldığı kararı açıkladı. Refah'ın durumunun "felaket" boyutunda olduğunu söyleyen mahkeme, son mahkeme kararından bugüne, insani durumun daha da kötüleştiğini ifade etti. Mahkeme, insani felaketin önlenmesi için İsrail'in yeterli önlemleri almadığını ifade ederek "İsrail, Refah saldırısını durdurmalı" dedi.

ASKERİ OPERASYONLARIN SONLANDIRILMASI İSTENDİ

Güney Afrika, Gazze'deki İsrailli askerlerin tahliye bölgelerini ve kalan tüm Filistinlileri meşru hedef olarak gördüğü "imha bölgeleri" olarak tanımladığına işaret ederek, daha fazla geç kalınmadan Divan'dan İsrail'in askeri operasyonlarını sonlandırmasına hükmetmesini istedi.

İSRAİL, SOYKIRIM SUÇLAMALARINI REDDETTİ

Duruşmada İsrail adına söz alan uluslararası hukuktan sorumlu Başsavcı Yardımcısı Gilad Noam ise Güney Afrika'nın iddialarının yersiz olduğunu savunarak, "Trajik bir savaş yaşanıyor ancak ortada bir soykırım yok." ifadelerini kullandı.

Savunmasında Güney Afrika'nın iddiaları yanıtlamak yerine Hamas'ın saldırılarını anlatan ve Güney Afrika'yı Hamas'ı korumakla suçlayan Noam, "Güney Afrika gerçeğin ya da hukukun peşinde değil, mahkemenin yetkilerini kötüye kullanmanın peşinde." ifadesini kullandı.

İSRAİL'E KARŞI TALEP EDİLEN YENİ TEDBİRLER

  • İsrail, Refah'taki askeri saldırılarını durduracak ve derhal geri çekilecek.
  • İsrail, Gazze'deki durumu incelemek ve delillerin korunmasını ve saklanmasını sağlamak amacıyla BM kuruluşları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, araştırmacılar ve gazetecilerin Gazze'ye engelsiz erişimini sağlamak ve kolaylaştırmak için derhal tüm etkili önlemleri alacak ve ordusunun, erişimi engelleyecek şekilde hareket etmemesini sağlayacak.
  • İsrail, yeni tedbir kararının açıklanmasından sonra bir hafta içinde hem önceki tedbirlerin hem de yeni talep edilen tedbirlerin uygulanması için aldığı önlemleri anlatan erişime açık bir raporu Divan'a sunacak.

Uluslararası Adalet Divanı açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde;

"İsrail, Gazze'de çok fazla insanın ölümüne neden oldu. İsrail'in saldırıları nedeniyle 18 Mayıs itibarıyla BM verilerine göre Refah'ta 800 bin sivil yerinden edilmiştir. Refah'taki durum artık insani felaket olarak sınırlandırılmıştır.İsrail Refah'ı haftalarca bombaladı, altyapı yok olmak üzere. İsrail sorumluluklarını yerine getirmeli. Aldığı önlemler yetersiz durumda.

"İSRAİL, ASKERİ OPERASYONU DURDURMAK ZORUNDA"

Mahkeme, alınmış önlemlerin yeterli olmadığına ve İsrail'in askeri operasyonu durdurmak zorunda olduğuna karar verdi ve 28 mart tarihindeki tedbir kararında değişiklik kararı yapılması gerektiğine hükmetti. Bu nedenle yeni tedbir kararlarına ihtiyaç duyulduğuna karar verildi.

"SORUŞTURMA EKİBİNE ENGEL OLUNMAMALI"

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in sivillere zarar verecek saldırılarına derhal son vermesi gerektiğini vurgulayarak İsrail Soykırımı Önleme Anlaşması çerçevesinde kanıtların korunması için etkin tedbirler alıp Gazze Şeridi'ne her türlü soruşturma ekibinin girişine engel olunmaması gerektiğini ifade etti.

"REFAH SINIR KAPISI AÇIK TUTULMALI"

Mahkeme, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'na rapor sunması gerektiğine hükmetti ve "İsrail, (Gazze'de) acilen ihtiyaç duyulan hizmetlerin ve insani yardımın engelsiz bir şekilde sağlanabilmesi için Refah sınır kapısını açık tutmalı" dedi.

İSRAİL, 1 AY İÇİNDE RAPOR SUNACAK

Karar gereği, İsrail'in Refah'taki 'askeri operasyonunu' durdurması, Mısır ile Gazze arasındaki Refah sınırını insani yardım girişi için açması, soruşturma yetkililerinin ve olay araştırma misyonlarının Gazze'ye erişimini sağlaması ve bu tedbirleri uygulama konusunda nasıl bir ilerleme kaydettiği ile ilgili UAD'ye bir rapor sunması gerekiyor.

NETANYAHU, KURMAYLARIYLA BİR ARAYA GELİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararlarına verilecek yanıtı ele almak üzere kurmaylarıyla görüşeceği belirtildi. İsrail basınında yer alan haberde, Netanyahu'nun kurmaylarıyla yerel saatle 17.00'de bir araya geleceği belirtildi. Görüşmede, UAD'nin bugün açıkladığı kararlara verilecek yanıtın ele alınacağı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na dava açmıştı. Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istemiş ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda yapılmıştı.

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı

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Son Dakika Dünya Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ayhan Sevilir: icraat yok. sade riv riv 18 1 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: hiçbir şey çıkmaz buradan. bu komisyonları zaten Amerika kurdu 9 1 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir: Çoğu ülkeler sırf müslüman ölüyor diye ses çıkarmıyorlar 1 0 Yanıtla

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