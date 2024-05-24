Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi - Son Dakika
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Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

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İstanbul Üsküdar'da bir kahvehanede çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı çatışmayla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail basının geçtiği habere göre, Dışişleri Bakanlığı olayda İsrailli Arapların da yer aldığına dair iddiaları araştırmaya başladı.

24.05.2024 13:49
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Üsküdar'da barışmak için kahvehanede bir araya gelen 40 kişilik iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Çıkan çatışmaya ilişkin detaylar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İsrail Dışişleri Bakanlığı olaya İsrailli Arapların da karıştığı yönündeki iddiaları araştırmaya başladı.

BARIŞMAK İÇİN BULUŞTULAR

İddialara göre iki grubun çocukları arasında tartışma çıktı ve kavga yaşandı. Taraflar arasında oluşan husumetin son bulması için bir barış buluşması organize edildi. Yaklaşık 40 kişilik grup kahvehanede bir araya geldi.

KONUŞMA ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

İki grubun konuşması bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada ilk gruptan Tamer K., Okan G. ile ikinci gruptan Veli Hakan K. hayatını kaybetti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada; " 23.05.2024 Perşembe günü saat 20.10 sıralarında Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir cafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştür. Olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayda silah kullandığı tespit edilen Fikret Ö. Ve Canpaşa Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

OLAYA İSRAİLLİ ARAPLAR KARIŞTI MI?

Öte yandan İsrail basının geçtiği haberlere göre, Dışişleri Bakanlığı olaylara İsrailli Arapların da karıştığını iddiaları araştırmaya başladı.

Üsküdar\'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı\'nı harekete geçirdi

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Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi - Son Dakika
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