Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı - Son Dakika
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Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı

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Güzel oyuncu Demet Özdemir, Müge Anlı'nın programına katıldı. Programı yakından takip ettiğini söyleyen Özdemir, ihtiyaç sahipleri için 4 tekerlekli sandalye bağışladı.

24.05.2024 16:01
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Rol aldığı dizilerdeki performansı ve sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla sık sık adından söz ettiren Demet Özdemir, bugün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının konuğu oldu. Oyuncu, yaptığı bağışla da alkış topladı.

"NEYE İHTİYACINIZ OLURSA HER ZAMAN BURADAYIM"

Müge Anlı'nın programını yakından takip eden Demet Özdemir, başlatılan iyilik hareketine destek olmak için bugün kanala 4 adet tekerlekli sandalye götürdü. Anlı'nın isteği üzerine yayına çıkan oyuncu "Ben sizleri çok seviyorum. Böyle güzel bir iyilik hareketine benim de dahil olmam çok güzel. Umarım kat be kat artar. Gerçekten müthiş birisiniz, çok güzel iyilikler yapıyorsunuz. Her zaman da yanınızda olmak dileğim. Ne zaman ve neye ihtiyacınız olursa buradayım" dedi.

Programdaki konulara hakim olduğunu belirten güzel oyuncu "Gerçekten her şeye hakimim. Bana sorular sorabilirsiniz, test yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Anlı da oyuncunun yardımı için "Allah hayrını kabul etsin. İyi ki varsın"

Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı

Demet Özdemir, Müge Anlı, İyilik, TV, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Derin: Sağ elin verdiğini sol el bilmez. 9 6 Yanıtla
  • Ali Güven: lutfetmis 2 0 Yanıtla
  • Harun Çelik: Şov şov şov yardım yapacaksanız tarkanı örnek alın 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Turgut: Ha şöyle, böyle örnek olun topluma, böyle gelin, aşk skandallarızla değil. 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Alce: Demet film veya dizi teklifi alamamış heralde 0 0 Yanıtla

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